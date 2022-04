Osmnáctku čeká velké dobrodružství kousek za hranicemi

Osm let čekání na medaili z MS hokejistů do 18 let by moc rádi ukončili čeští junioři na šampionátu, který letos od soboty hostí německá města Landshut a Kaufbeuren. „Nechci vyhlašovat přehnané cíle, ale všem je jasné, že klíčovým zápasem nejen pro nás bude čtvrtfinále. Rozhodně uděláme maximum, abychom přes něj přešli. Kdyby se to povedlo, dostaneme dvouzápasovou šanci urvat nějakou placku,“ říká trenér Jakub Petr.

Foto: Aleš Krecl Trenér Jakub Petr před světovým šampionátem Foto : Aleš Krecl

Článek „Osmnáctka je pořád ještě vývojová kategorie, občas výkonem dost nestálá. Nelze si myslet, že ve čtvrtfinále se projev i hra týmu změní lousknutím prstů. Musíme to tedy vzít do ruky už od prvního zápasu turnaje v sobotu proti domácímu celku," dodává kouč, jenž byl ještě před začátkem mistrovství potvrzen ve funkci u osmnáctky i pro příští rok. Po vyloučení reprezentací Ruska a Běloruska ze soutěží IIHF proběhne letošní juniorské mistrovství v upraveném formátu. Účastní se jen osm mužstev. Česko odehraje skupinu A v Landshutu, ležícím pouhých 130 kilometrů od hranic, kde se 23. dubna utká s domácím Německem. O den později v neděli nastoupí proti USA, v úterý 26. dubna hraje s Kanadou. Skupinu B tvoří Finsko, Švédsko, Švýcarsko a Lotyšsko, přičemž všech osm celků postupuje do čtvrtfinále a nikdo letos nesestupuje. Účast mezi elitou pro příští rok, kdy se MS do 18 let vrátí k tradici deseti účastníků, si na nedávném turnaji nižší divize v Piešťanech vybojovaly Slovensko a Norsko. 👥 Takto vypadá nominace #U18CZE pro blížící se MS, které se hraje v Německu! Držte klukům palce 🦁🇨🇿#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/6HuQD5VXDq — Hokejový nároďák (@narodnitym) April 20, 2022 Klíčové zápasy letošního šampionátu jsou na programu ve čtvrtek 28. dubna, o medaile se bude hrát příští víkend. „Máme trochu komfort, že v základní části šampionátu nemusíme být v nervech, ale tři zápasy ve skupině by měly posloužit k tomu, abychom šli do čtvrtfinále pozitivně naladěni i v tom správném herním módu," říká trenér Jakub Petr, jenž má v sestavě i svého syna Dominika, který teprve během turnaje oslaví sedmnáctiny. „Pozitivní je, že se všem členům týmu chce makat, táhneme za jeden provaz. Bude to velké dobrodružství. Chceme se pokusit urvat každý zápas, a hlavně zlomit prokletí našich konců turnaje už ve čtvrtfinále," říká kapitán Jiří Kulich, jenž má dost výraznou zkušenost z extraligy dospělých v karlovarském dresu. Pravidelně na seniorské úrovni hráli tuto sezonu i krajánci z finské ligy Hamara či Tůma. Starty v nejvyšší domácí soutěži zapsali také Šalé a Rymon. Z hráčů působících v zámoří se povedlo zajistit další dva útočníky Slavíčka a Šapovaliva. „Pro nás je skvělým impulsem, že jsme v přípravě porazili Finy po nájezdech a ve středeční generálce i docela jasně Lotyše, ale šampionát se jede od nuly a bude to především o nás, jak tam dokážeme uspět," říkal Kulich. „Za mě jsou třeba USA jednoznačný favorit celého turnaje. Když ale budeme na ledě dělat, co máme, tak se dá hrát prakticky s každým," přemítá Petr. Nominace českých hokejistů na MS do 18 let: Brankáři: Bizoň (Ilves Tampere/Fin.), Schnattinger (Brno), Špunar (Olomouc) Obránci: Hamara (Tappara Tampere/Fin.), A. Čech (Oulu/Fin.), T. Tůma (Turku/Fin.), F. Němec (Brno), J. Dvořák (Liberec), Prčík, Puchala. Útočníci: Melovský (všichni Vítkovice), Šalé (Brno), D. Petr (Rauma/Fin.), Kulich, Rymon, Sapoušek (všichni Karlovy Vary), Slavíček (Flint Firebirds/OHL), Šapovaliv (Saginaw Spirit/OHL), J. Gaspar (Södertälje/Švéd.), Bareš (Lahti/Fin.), Becher (Havířov), M. Soukup (Plzeň), Plos (Liberec). Podcasty Ti, jejichž jména se nesmí vyslovit. Proč v reprezentaci nemluví o hráčích z NHL? A proč je finále extraligy boj?

