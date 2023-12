Potrestal Finy a nastartoval obrat. Vytváříme si sebevědomí, těší Tomáška

„Hokej je z velké části o hlavě. Tým si vytváří sebevědomí, ale nepřeceňoval bych to,“ hodnotil stoprocentní vstup do reprezentační sezony Tomášek. Sedmadvacetiletý útočník se prosadil krátce po začátku druhé třetiny, kdy Rulíkovi svěřenci využili špatného střídání Finů. Tomášek pak bekhendovým blafákem překonal do té doby stoprocentního Sateriho.

Český tým měl přitom paradoxně největší převahu v první třetině, po které ale svítilo na světelné tabuli skóre 0:1. Hosté se prosadili z jedné ze tří střel v první části, zatímco jedenáct pokusů českých hráčů si cestu do branky nenašlo.

Sestřih utkání Švýcarských hokejových her: Česko - FinskoVideo : Český hokej

Finové se v O2 areně poučili z prvního vzájemného zápasu na Karjale, kde od Čechů schytali sedmičku. „Hráli výborně, hodně silových soubojů. Byl to daleko těžší zápas, ale na to jsme byli připravení. O to cennější je, jak jsme si za vítězstvím šli,“ pokračoval Tomášek, který letos ve třech reprezentačních startech zaznamenal už čtyři branky.