Rulík o výhře, lásce Čechů k hokeji i chybách, z kterých je nutné se poučit

Nebyl vůbec jednoduchý. Hlavně po první třetině, kdy jsme měli víc šancí a víc ze hry, ale nepovedla se nám vstřelit branka. Oni nám jednou ujeli a dali gól. Dál jsme se drželi konceptu, co jsme chtěli. A jsem rád, že jsme zápas v domácím prostředí otočili. Bylo to vyrovnané, ale myslím, že jsme si za výhrou šli. Byla tam velká bojovnost hráčů a k tomu výborný výkon brankáře. Podpořil nás, nevypadávaly z něj kotouče. Škoda že jsme si nepomohli přesilovkou, ale zase jsme výborně sehráli v závěru oslabení. Těsná výhra, ale určitě cenná.

Hráli skvěle. Patřili k nejlepším na ledě a byli odměněni druhou brankou. Ta se mi strašně líbila, protože to bylo přesně to, co od nich očekáváme. A oni to ukázali na ledě. Dali rozdílový gól, ovšem celý zápas sehráli výborně.