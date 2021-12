Překvapení v nominaci na MS dvacítek. Očekávaná jednička nejede

Osmadvacet hokejistů, z nichž deset působí v zámoří, vybral do širšího kádru pro mistrovství světa hráčů do 20 let trenér české reprezentace Karel Mlejnek. Dostal se ale do brankářské nouze, protože předpokládaná gólmanská jednička Nick Malík, jenž měl chytat na šampionátu potřetí, se nečekaně vzdal reprezentace.

Překvapení v nominaci hokejové dvacítky na MS. Chybí brankář Nick MalíkVideo : Sport.cz, Český hokej

Článek „Sdělil nám, že si během sezony vybudoval velmi dobrou pozici ve finské Kouvole, a protože o ni nechce přijít, oznámil, že na šampionát letos nepojede. Marně jsme se snažili, aby Nick změnil takové myšlenkové nastavení. Nezbývá nám než takový postoj respektovat, nechci mluvit o nějaké nevděčnosti brankáře," prohlásil trenér Karel Mlejnek, jenž zatím nechtěl mluvit o vytížení nominovaných brankářů. Naopak útočník Jan Myšák, kterého kouč označil za rozumového vůdce mužstva, se objeví potřetí na MS dvacetiletých. „Pro nás je důležité, že dává svou herní dovednost i zkušenosti ve prospěch týmu, který s ním hraje vždycky o chlup lépe," míní Mlejnek. Dalších šest hráčů (brankář Bednář, obránci Jiříček, Svozil, Krutil a útočníci Novák a Gut) se objevilo na loňském šampionátu. Sport+ ANTOŠOVA BŘITVA: Náš hokej? Vše jsme zničili, jsme žalostní! A teď ten nejhorší a nejsmutnější vzkaz... Michael Krutil figuruje v nominaci, přestože má z minulého MS ještě disciplinární trest na dva zápasy. „O takového hráče, který působí v AHL, máme zájem i navzdory takovému omezení," mínil kouč. Krutil ale na farmě Chicaga v Rockfordu nastupuje jen sporadicky, na kontě má pouhých sedm utkání. Jediným hráčem z ročníku narození 2004 je karlovarský útočník Jiří Kulich. „Zaznamenal za poslední půl rok obrovský výkonnostní progres. Obstál na extraligové úrovni, především výborným pohybem," říká Mlejnek na adresu benjamínka mužstva. Ve výběru jsou i další mladí hráči, kteří mají význačnější ice time v domácí soutěži, pardubický Michal Hrádek, boleslavský David Moravec a plzeňský David Jiříček. Příprava začíná 12. prosince Širší kádr zahájí přípravu na světový šampionát v kanadských městech Edmonton a Red Deer už v neděli 12. prosince na ledě v Klášterci nad Ohří, kde se sejde 18 nominovaných hráčů z evropských soutěží. Hráči působící v zámořských soutěžích se k týmu připojí 15. prosince ihned po přesunu mužstva do Kanady, který proběhne speciálním charterem z Mnichova. Podcasty Český hokej v tristním stavu. Naděje na lepší zítřky navíc nejsou na obzoru „Jsem rád, že sezona ve srovnání s tou loňskou naplno běží a že jsou všichni hráči v plné zápasové zátěži. S kolegy asistenty jsme měli možnost vidět desítky zápasů naživo a další prostřednictvím streamů ze zámoří. V tom pro nás byla nominace mnohem snaží než loni, kdy spousta hráčů nemohla kvůli covidovým omezením hrát či trénovat," říká Mlejnek. Také letos budou týmy v Kanadě fungovat na principu tzv. bubliny a budou muset dodržovat hygienická opatření platná pro provincii Alberta. „Přestože jsme všichni očkovaní, musí ještě před odletem do Kanady každý člen naší výpravy absolvovat dva PCR testy s negativním výsledkem. Ve stejných termínech si musí zajít na testy i kluci, kteří hrají v Kanadě. Další dva PCR testy nás potom všechny čekají během dvoudenní karantény na pokojích. V případě, že všechno půjde podle plánu, by se potom měla frekvence testování výrazně snížit," říká manažer týmu Otakar Černý. Reprezentace GLOSA: Zrcadlo na Karjale ukázalo děsivý obraz. Češi hráli hokej, který nedělal nikomu radost První společný trénink na kanadském ledě by měla česká dvacítka absolvovat 18. prosince v aréně v Red Deeru, kde stráví finální část kempu včetně dvou přípravných zápasů proti obhájcům zlata z USA (20. 12.) a Švýcarska (23. 12.). „Aktuálně máme takový plán, že po zápase se Švýcary zúžíme nominaci o tři hráče a do Edmontonu, kde odehrajeme celou základní skupinu šampionátu, se přesuneme s finální soupiskou, na kterou lze zapsat 3 brankáře a 22 hráčů do pole," doplňuje Mlejnek. V základní skupině MS se Češi postupně utkají s Kanadou, Německem, Finskem a Rakouskem. Do čtvrtfinále postoupí z každé skupiny nejlepší čtyři mužstva. Všechna utkání by se na rozdíl od loňského ročníku měla hrát za přítomnosti diváků. MS hokej U20 Program MS v hokeji do 20 let v Kanadě: Češi začnou s domácím výběrem Širší nominace ČR: Brankáři: Jan Bednář (Acadie-Bathurst/QMJHL) Jakub Málek (Vsetín) Daniel Král (Benátky nad Jizerou). Obránci: Jiří Ticháček (Kladno) David Jiříček (Plzeň) David Moravec (Mladá Boleslav) Michal Hrádek (Pardubice) Jakub Šedivý (Benátky nad Jizerou) Matěj Pinkas (Litoměřice) Michael Krutil (Rockford/AHL) Stanislav Svozil (Regina/WHL) David Špaček (Sherbrooke/QMJHL). Útočníci: Josef Koláček Tomáš Urban (oba Litoměřice) Jakub Konečný (Sparta Praha) Sebastian Malát (Plzeň) Tomáš Chlubna (České Budějovice) Vojtěch Jiruš (Benátky nad Jizerou) Jiří Kulich (Karlovy Vary) Stanislav Vrhel (Lahti/Fin.) Jaroslav Chmelař (Jokerit Helsinky/Fin.) Jakub Kos (Ilves Tampere/Fin.) Michal Gut (Everett/WHL) Martin Ryšavý (Moose Jaw/WHL), Jan Myšák (Hamilton/OHL) Pavel Novák (Kelowna/WHL), Ivan Ivan (Cape Breton/QMJHL) Jakub Brabenec (Charlottetown/QMJHL).

