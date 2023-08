Převažuje zklamání, hlesl Hlinský po finálové prohře osmnáctky. Kapitán je na mužstvo hrdý

Čtyři a půl tisíce fanoušků v napěchovaném hledišti břeclavského stadionu však přesto tým odměnilo dlouhotrvajícím aplausem a skandováním „Hoši, děkujem!", „Tak jsme druzí, no a co!" nebo „Pro nás jste mistři!".

Uznal ale, že Kanaďané měli v nastaveném čase víc gólových příležitostí. „Přesto kluci zažívají velké zklamání. Chtěli turnaj hrozně moc vyhrát. My jsme v Břeclavi odehráli výtečná utkání s USA a v semifinále s Finskem. Program byl náročný, na závěr se už hlásila únava. Druhé místo by nám ale mělo každopádně hodně pomoct do dalšího průběhu sezony," očekává Čermák, jenž rovněž ocenil vysoké návštěvy v jihomoravském městě. „Je to paráda, kolik lidí se přišlo v létě podívat na juniorský hokej a jak fantasticky povzbuzovali," má radost.