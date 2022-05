PŘÍKLEP: Kdo jsou největší české posily pro hokejové MS?

Pastrňák by také mohl být jednou z dalších možných posil národního týmu po případném vyřazení Bruins z play off NHL. Různé varianty pro doplnění kádru po prvním kole vyřazovacích bojů taktéž řešíme v Příklepu.

A nakonec se zabýváme proměnou mužských turnajů IIHF poté, co došlo k vyřazení Ruska a Běloruska. Jaký to bude mít vliv na český výběr? A umožní to postup mezi elitu velmi neobvyklým účastníkům? Více se dozvíte v Příklepu na Sport.cz.