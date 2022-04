Reprezentace má před sebou jubilejní zápas. Z MS se ale omlouvají další hráči

Zatímco k hranici první tisícovky utkání reprezentanti kráčeli dlouhých 78 let, tu druhou stihli nasbírat daleko rychleji, od srpna 1987. Z dosavadních zápasů má hokejová reprezentace na kontě 1186 výher, v Chomutově bude rozhodně chtít přidat další.

„Snažím se, aby v projevu národního týmu zůstala DNA českého hokeje, ale záleží mi hodně na systému a dodržení plánu na zápas, abychom hráli v pěti do obrany i do útoku. Také jde o to, aby se na ledě projevily věci, na kterých intenzivně pracujeme při tréninku," řekl 62letý kouč, jenž nemůže počítat pro MS s Lukášem Klokem. Obránce opustil tým kvůli zranění kolena.