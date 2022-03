Reprezentace už trénuje pod finským velením. Jalonen vymýšlel i zábavu, Erat překládal a Jordán měl jazyk na vestě

Jalonen nechával vést většinu cvičení své asistenty, ale s přísným profesorským pohledem měl jasnou představu, co chce od svých nových svěřenců vidět.

„Ještě je pro mě těžké znát všechny hráče přesně jménem, ale vážně se mi líbilo, jakou práci odvedli. Chtěl jsem, aby to i pro ně byla i zábava," přiblížil trenér, proč vypisoval třeba soutěž v přesnosti střelby a kdo splnil, bylo mu odpuštěno kolečko intenzivního bruslení.

„Přišlo mi super, že tam zařadil i prvky hravosti. Až do čtvrtka budeme na ledě dvakrát denně a myslím, že všichni pochopili, že se tady bude makat, ale že každý, kdo má rád hokej, tak si to užije" říkal asistent Martin Erat, jenž s chutí přijal novou výzvu. „Dal jsem si skoro dva roky od hokeje pokoj, chtěl jsem se k němu vrátit a nabídka od národního týmu se přece neodmítá. Na těle cítím každý den, že už nemůžu být v hráčské roli, takže začíná nová etapa. Chci tu práci dělat a šel jsem do ní hlavně kvůli tomu, že u mužstva jsou Kari Jalonen a Libor Zábranský," připomněl trenéra i kolegu asistenta z Komety.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nový trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen s týmem v rámci kempu před MS.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jalonen zatím nepředbíhá situaci. „Nechci hned na prvním srazu dělat rozhodnutí, kdo z těch hokejistů, co sem přijeli, by si mohl na šampionátu mohl zahrát. Volám si denně Petrem Nedvědem, který je na inspekční cestě v zámoří, abychom rozebírali situaci," řekl Jalonen, jenž dostal od generálního manažera čerstvou zprávu, že s útočníkem Pavlem Zachou z New Jersey pro MS počítat nemá. „Beru věci, jak přicházejí. Máme 63 dní do finále mistrovství světa, takže ještě dost času, abychom všechno vyladili," mínil kouč.

„Cítil jsem z hráčů velmi dobrou energii, každý den budeme pilovat systém, aby všichni přijali za své, jak chceme hrát a znali k tomu všechno potřebné. Martin funguje i jako překladatel, protože se mi zdálo, že pár kluků se stydělo mluvit anglicky. Takhle je to víc v pohodě a úplně každý rozumí, co po hráčích chceme," přiblížil Jalonen, jenž si přivedl do realizačního týmu i krajana Kalleho Kaskinena v roli videokouče. „Znám se dlouho, už jsme spolu působili v Turku. Je dobré mít v cizině po ruce krajana, jeden mi ale bohatě stačí," smál se kouč.

🇨🇿 Kari Jalonen má za sebou první trénink #narodnitym 👏 A s úsměvem 😁 #jakolev pic.twitter.com/vbMEQ85Oyz — Hokejový nároďák (@narodnitym) March 28, 2022