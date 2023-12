PŘÍKLEP: Hvězda extraligy o workoholikovi Pešánovi, bitvách s Plekancem i slíznutí smetany

„Jestli hraju v životní formě? Uvidíme, jak to bude pokračovat. Nechci nic zakřiknout, ale zatím to vypadá dobře. Cítím se fajn. Nesmírně si formy vážím, ale řeknu jedno klišé: osobní statistiky bych vyměnil za týmový úspěch na konci sezony,“ říká Filippi.

V Liberci se znovu potkal s koučem Filipem Pešánem, jenž se do klubu, s nímž v roce 2016 vyhrál titul, vrátil po třech letech. „Jsem rád, že je zpátky. Na hokej, který se mění, teď kouká trošku jinak. Sleduje světové trendy a snaží se je přenést do Liberce,“ chválí Pešána.

„Ale styl hokeje, který hrajeme v Liberci, a moje role mi malinko víc sedí pod Filipem. V čem? Ve všem,“ usměje se útočník, který se aktuálně připravuje s reprezentací na Švýcarské hokejové hry a rád by navázal na své výkony na listopadové Karjale. Pokud by se mu to podařilo, zase o něco by vzrostly jeho šance v boji o domácí MS 2024.