Rulík: Že Červenka nepotřebuje zkoušet? Vůči Romanovi je to urážlivé!

Po turnaji Karjala jste připustil, že směrem ke Švýcarským hrám máte na výběr dvě cesty. Proč jste nakonec zvolil tu, kdy dochází jen k menším změnám ve výběru?

Když jsem si zhruba týden po Karjale do hloubky zanalyzoval jednotlivá utkání na ní a výkony hráčů, rozhodl jsem se pro cestu pokračovat s týmem a hráči, kteří se osvědčili. Chceme pokračovat v systému hokeje, který jsme hráli v listopadu. Z naší hry neustoupíme. Zároveň chceme zabudovat další hráče do systému, abychom viděli, jak to budou zvládat. Kluci budou mít velkou motivaci se předvést. Jednoznačně chceme zase uspět.

Můžete zmínit, jak vypadala ona druhá cesta, na kterou nakonec nedošlo?

Tu ze mě nedostanete. Ač jsem otevřený, neodkryju všechny karty. Můžu jen říct, že po Karjale jsem si na videu zpětně pouštěl u každého hráče všechna jeho střídání. Na základě toho jsem se rozhodl pozvat většinu kluků i na Švýcarské hry.

Překvapilo vás při sledování oněch videí něco, co vám v reálu během Karjaly uniklo?

Nedá se říct, že překvapilo. Každému hráči jsem po týdnu zavolal a individuálně jsem zhodnotil jeho působení na první akci. Potřeboval jsem pro to mít argumenty. Ověřil jsem si, že hráči ctili systém, který jsme chtěli předvádět. A utvrdil jsem se, že když se hráči osvědčili a fungovala mezi nimi i chemie, nemá teď smysl překopat a úplně rozházet celý tým.

Živě: Nominace hokejové reprezentaceVideo : Sport.cz

Nejpřekvapivějším jménem v současném výběru je 22letý českobudějovický obránce Mikuláš Hovorka, který neprošel mládežnickými reprezentacemi. Čím vás zaujal?

Je to mladý kluk, který má budoucnost. Má výborné parametry, je vysoký, navíc pravák. Je šikovný na kotouči a chceme ho vyzkoušet na mezinárodní scéně a konfrontovat ho s ní. Máme pocit, že by dál mohl růst.

A druhý z nováčků, stejně starý útočník Liberce Jakub Rychlovský?

Typologicky přesně zapadá do našeho systému. Má na ledě energii, je výborný bruslař, navíc silný v osobních soubojích a nebezpečný v předbrankovém prostoru. A hlavně to není tak, že by se mu povedly jen jeden dva zápasy. Máme za sebou téměř půlku základní části extraligy a on ve většině utkání patřil k výrazným hráčům svého týmu.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Jakub Rychlovský z Liberce se dočká reprezentačního debutu.

V nominaci nechybí 37letý forvard Roman Červenka, který přitom ve švýcarském Rapperswilu čeká na gól od konce října. Proč jste se jej rozhodl povolat už nyní v prosinci, když tak zkušeného hráče asi není třeba v národním týmu zkoušet?

Vy říkáte, že nepotřebuje zkoušet… Myslím, že je to vůči Romanovi trošku urážlivé. Je tu nový trenér, nový realizační tým i mužstvo. Když je možnost, aby byl součástí týmu, je třeba toho využít.

O dalším ostříleném legionáři ze Švýcarska, Janu Kovářovi ze Zugu, jste neuvažoval?

Osobně jsme se ve Švýcarsku setkali s oběma. Honza potřebuje ještě trošku času. Jeho předpokládaný návrat po zranění nohy byl mezi šesti a osmi týdny a on se vrátil už po třech nebo čtyřech. Potřebuje teď trošku času a nebyl důvod riskovat a brát ho do reprezentace. Výpadek z herního a tréninkového rytmu je po takové pauze vždycky trochu znát.

Už před Karjalou jste mluvil o zájmu povolat oba bratry Kašovy. Nevyšlo to ani nyní, oproti listopadovému turnaji teď berete alespoň Davida. Proč ne Ondřeje?

Pořád trvám na tom, že jsem je chtěl vidět ve dvojici v národním týmu. Bylo by to hodně zajímavé. Ondru jsme samozřejmě oslovili a nejdřív kývl. Pak měl ale na tréninku srážku a necítil se vůbec dobře. Neměl pocit, že by v tuhle chvíli národnímu týmu něco dal, a omluvil se. Pořád se necítí v takové formě a tak připravený, aby podstoupil konfrontaci se soupeři v národním týmu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejista Litvínova Ondřej Kaše; na rozdíl od bratra Davida na Švýcarské hokejové hry nepojede.

Z kádru extraligového lídra berete jen brankáře Willa. Bral jste ohled na našlapaný program Pardubic, které hrají i Ligu mistrů a na konci prosince je čeká Spenglerův pohár?

Říkat, že jsme na někoho brali ohled, ode mě neuslyšíte. Třeba Lukáš Sedlák měl po Karjale problém se zadním stehenním svalem a několik zápasů v extralize nehrál. Nechtěli jsme to teď pokoušet.

Na Karjale jste zaujal tahem s různými kapitány pro každý zápas. Dočkáme se ho opět?