Rýsuje se herní tvář českého týmu. Jaký je Jalonenův styl?

„Tady je potřeba říct tři anglická slova: five man hockey (česky hokej pěti mužů). To je něco, co Kari Jalonen velmi často používá," upozorňuje člen redakce Sport.cz a Práva.

„V pěti bráníme, v pěti útočíme, hrajeme pospolu. I z toho vyplývá ofenzivní aktivita obránců a nenabízíme tolik přečíslení soupeři," všímá si Kézr.

Část diskuse o Jalonenově herním stylu v pořadu Příklep.Video : Sport.cz

„Je zajímavé, že jako by musel přijít zahraniční trenér, aby český hokej přišel na to, že ten five man hockey je cesta, kterou to jde," dodává novinář.

Jaký byl Kari Jalonen jako hráč?Video : Sport.cz

Většího zapojení obránců do útočné hry si všímá Václav Nedorost, sportovní manažer Mladé Boleslavi. „V tom systému Kariho asi je to, že beci mají trošku volnější prostor," pozoruje bývalý hokejista se zkušenostmi z NHL.

Jalonen? Žádné alibistické řeči, hráči za ním půjdou. Diskuse v pořadu Příklep.Video : Sport.cz

„Je to asi náhoda, ale těch gólů, co dali beci a jak podporovali útok, to si myslím, že jsem v tom viděl, že měli volnější ruce," všímá si Nedorost.

Finský kouč získal hned první možnou trofej, když s českým výběrem ovládl České hokejové hry, když se mu dokonce povedlo zdolat Švédy 9:3. Aktuálně je mužstvo na Švédských hokejových hrách, které jsou poslední akcí před mistrovství světa.