Ještě předtím však Švédsko už v 6. minutě první příležitost využilo. Zámorský vyvážel puk zpoza vlastní branky, neporadil si s napadajícím Rydahlem, který po přihrávce Larssona zakončoval do prázdné klece. Česká reprezentace tak i pošesté v sezoně inkasovala jako první a z úvodních dvacetiminutovek má hrozivé skóre 1:12.

Znovu se o to postarali zkušení útočníci první formace, jediní střelci reprezentace na Channel One Cupu. Milan Gulaš se po pravé straně nacpal před Hellberga, chtěl mu bekhendem zasunout kotouč mezi betony a švédský gólman si špičkou hokejky smolně tečoval puk nad rameno. Gulaš poté nádhernou přihrávkou zpoza branky našel najetého Jana Kováře, který zblízka protlačil puk do sítě. Pro oba šlo už o třetí trefu na turnaji a Česko díky nim otočilo skóre na 2:1. Národní tým vedl poprvé v sezoně.