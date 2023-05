Skočili bychom pro něj do zdi, vzpomíná Hnilička na trenérskou legendu

„Dnes to vidím z toho organizačního hlediska, kdy on věděl, že se potřebujeme psychicky odreagovat před velkým turnajem," chválí bývalý gólman slavného kouče a uvádí příklady. „Třeba jsme měli soustředění v Praze, kde jsme si mohli zajít s rodinou nebo klukama na pivo, být ve městě. Nebyli jsme zavřeni někde v lese à la ruský vzor. Prostě on znal tu naši mentalitu a věděl o všech, kdy kdo přišel na hotel, seděl vždycky dole na baru, hlídal to," vypráví Hnilička.

Podle Hniličky byl Hlinka jakýmsi předchůdcem současných mentálních koučů. „Byl velkej hráč, ale jeho jednání směrem k hráčům... já to jenom říkám, že on měl vlastně zmáklou kompletně tu, dneska se tomu říká sportovní psychologie, on to měl přirozené, on to s námi prostě uměl," přiznává 49letý funkcionář.