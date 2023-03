Spousta nervů, dlouho jsem nespal. Olympijský vítěz už raději zase žije hokejem

Jasno má Hnilička o tom, že dobrodružství v roli politika už bylo dost. „Spíš se dívám na to, abych dělal to, co mě baví a naplňuje," přesvědčuje. „Byly věci, které bych nerad zažil znovu. Takže bych chtěl dělat práci, co nebude takhle konfliktní a bude mě bavit. Budu se držet svého kopyta," naznačuje gólman.

Ideální variantou by pro bývalého brankáře bylo, kdyby mohl pracovat v roli manažera u reprezentačních výběru. „Hodně mě to ovlivnilo, zažil jsem tam toho nejvíce. Budu šťastný, když svoje zkušenosti budu moci předávat dál a téměř v jakékoliv funkci. Ta manažerská se nabízí, i se zkušenostmi co mám," myslí si.

Ukázka z pořadu Příklep s Milanem HniličkouVideo : Sport.cz

O tom, zda bude mít jednou ambici pracovat i pro nějaký extraligový klub, momentálně nepřemýšlí. „Třeba jo," usměje se tatínek tří děti. Kvůli synovi, který chodí do třetí třídy, má prý ale někdy hokeje až moc. „Chvílemi už hokej nesnáším. Přijdu po celém dnu a doma zase střílíme hokej," popisuje s úsměvem.

Hnilička vzpomíná na Nagano, příspěvek z pořadu Příklep s Milanem HniličkouVideo : Sport.cz

Moderátor pořadu Honza Homolka vyzvídal, zda Hnilička junior přilnul od dětství také k brankářskému řemeslu. Tady ale slavný táta nastavil jasná pravidla. „Chtěl by chytat, ale nemá šanci. Dohodli jsme se, že bude chytat jen doma," říká rázně s tím, že syn hraje v útoku a docela dobře mu to střílí.