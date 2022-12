Vyhodil mě z kempu dvacítek, pětkrát před MS i ze Sparty, vzpomíná hokejista na Lenera

Do extraligy naskočil přitom už v sedmnácti po boku Vladimíra Růžičky ve Slavii. Během základní části odehrál 20 zápasů, v nichž šestkrát skóroval a sedmkrát asistoval. Do tří klání zasáhl i v play off, kde však nebodoval.

V roce 1997 přestoupil do Sparty, kam si jej měl vybrat právě Slavomír Lener. „Zavolal mi a v jedenáctém nebo dvanáctém kole mě poslal do Plzně,“ prozrazuje Bednář. „Naštěstí mě vyhodil ze Sparty do Plzně, kde jsem v 38 zápasech dal 28 gólů, takže mi to trošku pomohlo,“ hodnotí změnu zpětně.