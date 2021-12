Will září s Traktorem a v Moskvě bude v pořádném hukotu čelit známým tvářím z KHL

Patří mezi nejvytíženější brankáře KHL a dnes si proti hokejistům z této ligy, včetně dvou spoluhráčů z klubu Tělegina a Tkačova, zachytá Roman Will i v českém dresu. Na moskevském Channel One Cupu by se rád proti Rusům předvedl v podobném světle, jakým oslňuje v Traktoru Čeljabinsk.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Roman Will během tréninku hokejové reprezentace Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „Cítím se dobře, chytám v klubu nevídaně velkou porci zápasů, což mi extrémně vyhovuje. A protože se nám daří vyhrávat, tak i pocit únavy je daleko menší. Navíc mi k většímu klidu pomáhá, že hrajeme výborně do útoku," líčí Will s ligovou úspěšností zákroků 92,6 procenta. „Gólmanské statistiky nesleduju, tak ani nevím, jak na tom jsem. Ale je hrozně dobře, že hrajeme v horních patrech tabulky. I celkově si tým po letní obměně sedl lidsky, přišli super kluci, kteří mluví i anglicky, a celou kabinu to stmelilo," přibližuje Will, jenž dostává daleko větší prostor než letní posila z Dynama Moskva Garipov. Cool helmet update for @HCTraktor1947's Roman Will 🇨🇿. pic.twitter.com/sHBUHwSrDC — KHL (@khl_eng) November 1, 2021 „Je to pro Emila asi těžké, celý život patří k top gólmanům v KHL, má Gagarinův pohár, ale kouše svou pozici dvojky dobře. Ve skrytu duše ho asi štve, jak málo se dostane do branky, ale v důležitých situacích nám může pomoct, když tam z jeho strany bude i trochu naštvání. Kdykoli naskočil, zachytal dobře a oba tak pomáháme Traktoru vyhrávat zápasy," naznačuje Will. Foto: Český hokej, Jan Beneš Roman Will se na zápas proti Rusku těší.Foto : Český hokej, Jan Beneš Pozvánky na Channel One Cup se dočkala kompletní česká trojice z Traktoru. „Bylo super, že jsme mohli všichni letět spolu už z Čeljabinsku. Lukáš Sedlák s Tomášem Hykou hrají výborně, jsou tady naprosto zaslouženě. A já měl radost, když nominace zbyla i na mě," připomíná Will Ten už napjatě vyhlíží bitvu s domácím výběrem, což pro něj bude teprve patnáctý mezistátní duel. „Musím se připravit na pořádný hukot. Bude plný stadion a diváci budou sbornou hnát. Domácí mají extrémně šikovné útočníky. Pro nás, legionáře z KHL, to bude zajímavá konfrontace, ale nechci moc koukat, kdo proti mně stojí. Mám v bráně jediný úkol, snažit se chytit každý puk," přemítá 29letý český gólman. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Čeští reprezentanti v prvním zápase padli s Finskem po nájezdech.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Reklama