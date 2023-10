Síň slávy najde nové místo v centru Prahy. Místo herny má vzniknout hokejový chrám

Síň slávy českého hokeje až do letošního června fungovala téměř devět let v těsném sousedství pražské O2 areny. „Při nastavení smluvního nájmu na Harfě to ale nebylo pro nás do budoucna ufinancovatelné,“ připomíná masivní finanční ztráty generální sekretář Českého hokeje Jan Černý.