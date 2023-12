Totální blamáž, výprask desetiletí! Růžička zažil obrovskou hanbu

Zoufalství vygradovalo v pátek. Po úvodní třetině Michalovce vedly „jen“ 3:1, po té druhé už 8:1. Slovanu nepomohla ani výměna gólmanů, když Godla, jehož si Růžička do Slovanu přivedl, po páté brance přepustil místo Kanaďanu Coreauovi.

Frustraci Slovanu ilustroval v závěrečných vteřinách zápasu někdejší útočník Třince a Hradce Králové Ethan Werek, když se s hokejkou v obou rukách pokusil seknout do zad Hearda. V následné rvačce dostal Werek naloženo.

Ukážkové KO. Ethan Werek nemá ani na pivnú ligu. Keby ste sa pýtali. Za to zahnatie sa hokejkoi a čo predvádza v Slovane by som sa čudoval, keby tam ostal. pic.twitter.com/xr4dQlPPP3

To je ale pro bratislavský celek jen slabá útěcha. Ve dvanáctičlenné tabulce se propadl na desáté, poslední postupové místo do play off. Jedenáctý Trenčín však má stejný poměr skóre, jen nastřílel méně gólů.