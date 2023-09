Obrovská šance. Chci tu zakotvit, říká Růžička k novému angažmá

Bratislava (Od našeho zpravodaje) - Měl za sebou půlhodinovou debatu se svými novými asistenty, viděl i pár sestřihů z posledních zápasů. Pak Vladimír Růžička předstoupil před novináře a vyprávěl, proč se rozhodl pro práci ve Slovanu i jaké plány s kádrem má.

Jak jste vzal nabídku?

Nesmírně si ji vážím, protože jdu do klubu, který má obrovské ambice. A udělám všechno pro to, abych splnil očekávání. Pro mě je to obrovská šance. Slovan je klub, který měl jméno a bude mít. Je to sice mé první angažmá v zahraničí, ale i když už je Slovensko jiný stát, pro mě je to pořád propojené. Když Slováci hrají fotbal či hokej, tak jim fandím. Mám tu i hodně kamarádů.

Dřív jste říkal, že je Slovensko daleko a moc se vám sem kvůli rodině nechce.

Tak ty námluvy byly vždy tak napůl, já ani s nikým nejednal. Tady to bylo jednoznačné a já věděl, že chci. Ani vteřinu jsem neváhal.

Jak se vám opouštěla rodina?

Dneska ráno se mi strašně špatně odjíždělo. Už jsem to měl v mládí, že když někde zakotvím, tak bych tam chtěl zůstat. Ne přeskakovat z klubu do klubu. I když se mi to v poslední době nedaří. Přál bych si tady zakotvit.

Jakou hrou se chcete prezentovat?

Takovou, aby bavila lidi. Budeme chtít hrát nejlepší hokej, snažit se forčekovat, ale musíme být připraveni po ztrátě kotouče. Viděl jsem nějaké záběry, že je mužstvo hodně nažhavené dopředu, ale soupeř jim ujížděl do protiútoků.

Foto: Ivan Vilček, Sport.cz 20230928_160615

Budete sahat do kádru?

První utkání už je zítra, tam to bude vypadat jako doteď. S vedením jsem si probral hráče, ale v pátek jdu na první trénink a chci je poznat. Já ani nevím, co to za hráče je. Musím je ovšem poznat rychle, protože jde o výsledky a fanoušek moc dlouho čekat nebude. Ale ať si nikdo nemyslí, že sem přijdu a všechno změním. Budu spolupracovat s lidmi, kteří tady jsou a uděláme všechno, aby se to nastartovalo. Zítřejší utkání bude těžké, protože hráče neznám, ale nějak si s tím poradíme.

Přivedete do Slovanu nějakého českého hráče?

Zatím žádného nevybírám. Přišel jsem s tím, že jsou tady hráči, kteří byli vybraní. Co bude později, se uvidí. Zase ale tolik volných hráčů na trhu není.

Na Slovensku jste coby hráč prožil dva roky v Dukle Trenčín. Jak na to vzpomínáte?