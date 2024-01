To mrzelo i spoustu českých příznivců, kteří našim bratrům přáli. Mnohé české a především slovenské fanoušky tak dost nakrklo Antošovo rýpnutí. Expert České televize však svůj nešťastný výrok pro Sport.cz vysvětluje. „Nebylo to tak, že bych to Slovákům nepřál. Nemyslel jsem to vůbec jízlivě, nemám k tomu důvod,“ uvedl. „Spousta věcí je pochopených jinak, než jak je člověk myslí. Je to živé vysílání,“ pokračoval.