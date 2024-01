Vůbec nic si nepamatuju, směje se hrdina dvacítky. Mrzí ho smůla českého Kanaďana

Jako blesk z čistého nebe přišel rozhodující gól Jakuba Štancla ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 20 let proti Kanadě. Ale tohle je krása hokeje. Národní tým byl dvě třetiny pod velkým tlakem, nakonec slaví postup po trefě na 3:2 jedenáct sekund před koncem. „Vůbec nevím, co se vlastně stalo. Nic si nepamatuju,“ radoval se hrdina české dvacítky.

Foto: Adam Ihse, ČTK/AP Jakub Štancl se raduje z vítězné branky ve čtvrtfinále proti Kanadě.