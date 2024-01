Bronzoví junioři jsou doma. Oslavy byly větší než loni, přiznal Šapovaliv

Do Prahy dorazili se zpožděním a na tvářích se jim mísila únava s radostí. Čeští hokejoví reprezentanti do dvaceti let přivezli domů medaile i pohár pro bronzový tým světového šampionátu. Oslavy proběhly už ve Švédsku, ale pokračovat budou i v Praze, než se hráči v pondělí rozutečou do svých klubů. „Užili jsme si to víc než loni,“ přiznal po návratu útočník Matyáš Šapovaliv.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Tahouni české dvacítky s bronzovými medailemi (zleva - Matyáš Šapovaliv, Eduard Šalé, Tomáš Hamara).

Článek Devatenáctiletý kladenský odchovanec si na krk pověsil už druhou medaili z juniorského šampionátu. Cení si obou, ale jak sám říká, po prohraném finále se v kabině šampaňské nebouchalo. „Tady se to mohlo oslavit trochu víc. Máme i lepší pocit z toho, že jsme turnaj zakončili vítězně,“ potvrdil. Cestu za bronzem a druhou juniorskou medailí v řadě lemovaly velké momenty. Ať už čtvrtfinálová výhra nad Kanadou či otočka proti Finům v medailovém zápase. Národní tým zvládl otočit zápas čtyřmi góly během 50 sekund. Pak mohly propuknout oslavy. „Tyhle dva momenty si budu pamatovat nejvíc,“ hodnotil obránce Tomáš Hamara. „V tom je hokej nádherný. Může se stát cokoliv, když v to věříte. Během pár sekund se stanete medailistou na mistrovství světa,“ doplnil reprezentanta člen výkonného výboru Českého hokeje Jiří Šlégr. Foto: Profimedia.cz Čeští reprezentanti slaví gól do sítě Švédska K otočce s Finy se vrátili i trenéři. Reprezentace vsadila dvě minuty před koncem na hru bez brankáře a vyrovnala, o 15 sekund později navíc výsledek zcela otočila. Asistent Robert Reichel s úsměvem na tváři řekl, že vše vyšlo do puntíku. Tedy skoro. „Nechtěli jsme hrát prodloužení, protože Finové jsou v něm silní. Pak jsme teda ale dali víc gólů, než jsme chtěli,“ pokrčil rameny. Kouč Patrik Augusta si pak pochvaloval v Göteborgu účast realizačního týmu seniorské reprezentace. Z hlediště dávali trenérům zpětnou vazbu kouč Radim Rulík s trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem. Diskuse o tom, zda některý juniorský reprezentant má šanci dostat se na soupisku pro seniorské mistrovství světa v Praze, však Augusta s Rulíkem nevedli. Foto: Michaela Říhová, ČTK Hlavní trenér a jeho dva asistenti. (Zprava - Patrik Augusta, Pavel Trnka, Robert Reichel) „Na to ještě bude čas. Radim nám citlivě předával informace. Bylo to další oko z hlediště na menší detaily, které během zápasu jako kouč vtažený do hry nevidíte. Jinak jsme tam ale byli jen kvůli juniorskému hokeji. Nic jiného jsme spolu neprobírali,“ prozradil Augusta. MS hokej U20 Bronz pro dvacítku. Konečné výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let 2024