Češi v roli obhájců stříbra. Vše o mistrovství světa hokejistů do 20 let 2024

Konec roku 2023 bude opět patřit jedné z nejsledovanějších událostí mládežnického sportu. Tím je mistrovství světa v hokeji do 20 let, které se uskuteční v termínu od 26. prosince do 5. ledna, ve švédském Göteborgu. Český národní tým do turnaje vstoupí jako obhájce stříbrných medailí.

Foto: Profimedia.cz Česká dvacítka se raduje z postupu do finále MS.