Český bek nadchl mezi vrstevníky, NHL však musí přesvědčit, že si poradí se zásadním nedostatkem

Už dvakrát na něj mohl ukázat kterýkoliv z týmů NHL v rámci vstupního draftu, ani jednou se tak ovšem nestalo. A je dost možné, že ani povedené výkony na nedávném mistrovství světa dvacítek na zájmu zámořských celků nic nezmění. Důvod, proč to Jiří Ticháček bude mít v očích severoamerických skautů a manažerů vždycky těžké, je prostý. S výškou 175 centimetrů by totiž patřil mezi ty úplně nejmenší zadáky v NHL. „Jsem zvědavý, jestli ho někdo osloví, ale obávám se, že Kanada chce velké obránce a že to pro něj bude velký limit, ale do budoucna to může být zase obránce, který bude pro národní tým,“ říká Milan Antoš v Příklepu na Sport.cz.

Český bek září mezi vrstevníky, skauty NHL však musí přesvědčit, že si poradí se zásadním nedostatkem. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Mezi obránci, kteří v této sezoně pravidelně nastupují v NHL, najdeme stejně vysokého Jacoba Brysona v Buffalu či Toreyho Kruga v St. Louis. Kapitán Minnesoty Jared Spurgeon je dokonce o centimetr menší. Mezi bezmála třemi stovkami obránců, kteří do probíhajícího ročníku NHL zasáhli, nalezneme ještě pár podobně vysokých jednotlivců, ti však nebývají stálými členy sestavy. Ticháček v současnosti na rozdíl od většiny spoluhráčů ze stříbrné dvacítky působí v Česku. „Pravidelně hraje extraligu, úplně v pohodě," poznamenává moderátor Honza Homolka. Česká dvacítka ukázala světu překvapivě vysoký počet skvělých ofenzivních beků. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Myslím, že vzhledem k situaci na Kladně bude hrát na Kladně, to bezesporu," souhlasí Martin Kézr. „Také se trošku obávám, že centimetry budou to, co bude v hledáčku NHL chybět, ale umím si představit, že to bude bek, který půjde třeba švédskou cestou, že to bude hráč pro mezinárodní hokej," dodává šéfredaktor sportovní sekce Práva a Sport.cz. Na juniorském mistrovství světa Ticháček nastupoval nejčastěji vedle Davida Jiříčka, šestého hráče loňského draftu, který už stihl debutovat v NHL jako hráč Columbusu. Přestože jsou oba ofenzivně ladění, výborně se doplňovali. „Mně se na Ticháčkovi líbí jedna věc, a to je pracovitost. On to nešidí, hraje poctivě," vyzdvihuje Kézr. Více najdete v pořadu Příklep věnovaném především nedávnému mistrovství světa juniorů. Příklep PŘÍKLEP: Stříbrné slzy bolí. Úspěch české dvacítky odhalil Jalonenova nástupce i borce pro NHL

