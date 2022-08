Finsko - Slovensko 9:3 Česká hokejová dvacítka má na mistrovství světa v Edmontonu jistý postup do čtvrtfinále

Hokejisté Německa zdolali na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu Švýcarsko 3:2 a zajistili si tak postup do čtvrtfinále. Ve skupině B už mají jistou účast v play off také Spojené státy americké, které v sobotu porazily Rakousko 7:0, a Švédové. Ze skupiny A jsou v čtvrtfinále zatím Kanada a Finsko.

Foto: Jason Franson, ČTK/AP Hráči Slovenska se radují z branky proti Finům.Foto : Jason Franson, ČTK/AP

Článek Němci po úvodní prohře s USA (1:5) navázali na vítězství nad Rakouskem (4:2) a polepšili si na šest bodů z dvou zápasů. Švýcaři zůstávají bez zisku a v pondělí je čeká souboj o play off s Rakouskem, které také v třech duelech nebodovalo. V duelu se Švýcarskem se Němci ujali vedení v čase 5:37 díky brance Benneta Rossmyho, útočníka Eisbärenu Berlín, který má za sebou působení v mládežnických týmech Liberce a v sezonách 2019/20 a 2020/21 stihl dohromady čtyři zápasy i v první lize za Benátky nad Jizerou. V osmé minutě zvýšil Thomas Heigl, ale devět sekund před koncem první třetiny zkorigoval stav Simon Knak. V 37. minutě vrátil Německu dvoubrankový náskok Haakon Hänelt a v čase 51:40 dostal Švýcary zpět na kontakt Jonas Taibel, ale ztrátu už nesmazali. MS hokej U20 Dvacítka vedla gólem v oslabení, ale Kanaďané dominovali i přes 52 Suchánkových zákroků V dresu USA se proti Rakousku zapsali dvakrát mezi střelce Wyatt Kaiser a Carter Mazur. Jediným gólmanem s připsaným čistým kontem na turnaji zůstává Švéd Calle Clang, protože Andrewa Okeho vystřídal na třetí třetinu v americkém brankovišti Remington Keopple. Česká hokejová dvacítka má už před nočním závěrečným utkáním v základní skupině A na mistrovství světa v Edmontonu proti Lotyšsku jistý postup do čtvrtfinále. Svěřencům trenéra Radima Rulíka k tomu pomohla výhra Finska nad Slovenskem 9:3. K zajištění třetího místa stačí českému týmu proti Lotyšům bod, výš se už posunout v tabulce nemohou. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu (Kanada) Skupina A Finsko - Slovensko 9:3 (2:1, 4:1, 3:1) Branky a nahrávky: 1. Simontaival (Hirvonen), 15. J. Määttä, 21. Hirvonen (Simontaival, Puutio), 32. J. Määttä (Järventie, Kemell), 37. Aatu Räty (Kemell, Niemelä), 39. O. Kapanen (Rafkin, Järventie), 47. Väisänen (J. Mäenpää, Rajaniemi), 52. Simontaival (Puutio, Aatu Räty), 56. Puutio (Atu Räty, Niemelä) - 8. Repčík (Groch), 28. Petrovský (R. Petrovický, L. Nemec), 50. L. Nemec (R. Petrovický, Mišiak). Rozhodčí: Fernandez (USA), Kova (Fin.) - Hofer (Něm.), Huseby (Kan.). Vyloučení: 2:6, navíc A. Sýkora (SR) 5 min. do konce utkání. Využití: 5:0. Diváci: 659. Skupina B: Německo - Švýcarsko 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Branky a nahrávky: 6. Rossmy (Proske, Heigl), 9. Heigl (Proske, Rossmy), 37. Hänelt (Proske) - 20. Knak (Allenspach, Fahrni), 52. Taibel (Ritzmann, Alge). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kowalski (Kan.) - Hofer (Něm.), Rey (USA). Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 642. .

