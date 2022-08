HOKEJ ONLINE: Češi bojují o další zázrak, skóre ale otevřela Kanada

Čeští junioři na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu bojují o jistotu medaile. Po překvapivém vítězství nad USA hrají v semifinále s dalším zámořským favoritem Kanadou. Češi mají domácímu výběru co vracet, v základní skupině mu podlehli 1:5. Zápas začal ve 22 hodin SELČ a jeho průběh můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz. Živě vysílá ČT sport.

Foto: Jason Franson, ČTK/AP Čeští hráči čelí v semifinále MS do 20 let Kanadě.Foto : Jason Franson, ČTK/AP

