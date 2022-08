HOKEJ ONLINE: Češi jdou do boje o medaili. Zvládnou poslední krok?

Čeští hokejisté v semifinále MS do 20 let v noci z pátku na sobotu nestačili na Kanadu, ale stále jsou v Edmontonu ve hře o medaili. A necelý den po prohraném zápase nastoupí do bitvy o bronz proti Švédsku. Utkání začíná v sobotu ve 22 hodin (vysílá ČT sport) a v podrobné online reportáži ho můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Radost českých hokejistů po vítězství nad USA ve čtvrtfinále MS do 20 let.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

Reklama