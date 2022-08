Nebyla to v úvodu žádná ofenzivní smršť, spíš čekání na chyby soka. Nicméně i tak Švédové v prvních čtyřech minutách poslali na českou branku dvě vážná varování, která shodně skončila na tyčce. V 8. minutě zase gólman Suchánek musel vytasit skvělý zákrok proti šanci Olaussona.

A byť se poté hra vyrovnala a byla plná nepřeností, přece jen se Švédsko ujalo vedení. Z rychlého kontru se prosadil Lysell, když nejprve vyhrál bruslařský souboj nad obráncem Ticháčkem, aby pak obkroužil branku a puk zasunul do odkryté klece.

I druhé dějství bylo spíše ukázkou faktu, že jde o duel poražených a zklamaných finalistů, než že by to při sobotním odpoledni bylo v Edmontonu bůhvíjaké pokoukání. Čechům se příliš nedařil přechod přes střední pásmo, vázla kombinace, chyběl i souvislejší tlak. Jenže Švédové taky nezářili, naopak při rozehrávce sekali až příliš řadu chyb. Po jedné z nich fauloval Edvinsson a následnou přesilovku využili Češi díky šťastnému odrazu od Gutova lýtka k vyrovnání.

Švédský hokejista Are Stakkestad (15) a český útočník Matouš Menšík (18) v souboji u mantinelu.Foto : Perry Nelson, Reuters

Leč vyrovnaný stav vydržel sotva dvě minuty, pak Rosén vytěžil z vyhraného vhazování druhý švédský gól. Byla to přitom teprve druhá švédská střela v třetině, aby hned vzápětí musel Suchánek zasahovat proti další velké šanci.

Do třetí části nastoupili Češi s odhodláním, jako by konečně plnili to, o čem už po prohraném semifinále s Kanadou mluvil kouč Radim Rulík: „Na ledě musíme nechat duši, rozkrájet se a zabojovat o medaili."