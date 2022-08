HOKEJ ONLINE: Češi zabojují o další zázrak. V cestě do finále stojí Kanada

Čeští junioři budou v pátek na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu bojovat o jistotu medaile. Po překvapivém vítězství nad USA je v semifinále čeká další zámořský favorit Kanada. Češi mají domácímu výběru co vracet, v základní skupině mu podlehli 1:5. Úvodní buly padne ve 22 hodin SELČ. Zápas (vysílá ČT sport) sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: Jason Franson, ČTK/AP Čeští hráči čelí v semifinále MS do 20 let Kanadě.Foto : Jason Franson, ČTK/AP

Článek Český tým si v této věkové kategorii proklestil cestu mezi nejlepší kvarteto poprvé od šampionátu na přelomu let 2017 a 2018, tehdejší mužstvo medailové boje nezvládlo a skončilo čtvrté. Šlo o jediné umístění mezi první čtyřkou od MS 2005, kdy Češi na cenný kov dosáhli naposledy a slavili zisk bronzu. Finále hrál český tým naposledy na MS 2001, kde obhájil zlato. Kanaďané naproti tomu suverénně vládnou historickému přehledu s 18 tituly. A i když je ve čtvrtfinále Švýcaři pozlobili (6:3), domácí nezaváhali a přidali pátou výhru na turnaji ze stejného počtu zápasů. Skupinu vyhrála Kanada bez ztráty bodu s oslnivým skóre 27:7. Dosud v každém vystoupení na turnaji nastříleli svěřenci kouče Davea Camerona alespoň pět branek. MS hokej U20 Dvacítka se na příštím MS utká s Kanadou, Švédy, Německem a Rakouskem Ve druhém semifinále změří síly Švédové s Finy. Zápas začne v sobotu ve 2:00. Hned v sobotu od 22:00 SELČ se odehraje duel o bronz, v noci na neděli ve 2:00 začne finále. Mistrovství světa hokejistů do 20 let - semifinále: 22:00 Kanada - Česko MS hokej U20 MS v hokeji do 20 let: Program a výsledky semifinálových zápasů

