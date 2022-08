HOKEJ ONLINE: Čeští mladíci zabojují o senzaci. Ve čtvrtfinále MS výzvou Spojené státy

V roli outsiderů vstupují do čtvrtfinálového zápasu světového šampionátu hráčů do dvacet let čeští hokejisté. Jejich soupeřem je favorizovaný tým Spojených států, který bez ztráty bodu vyhrál skupinu B. Svěřenci Radima Rulíka naopak skončili v „áčku" až na čtvrtém místě a proti zámořskému soupeři tak budou moci jen překvapit. Utkání sledujte na Sport.cz v podrobné online reportáži ve čtvrtek od 4:30.

Foto: Jan Beneš/Český hokej Obránce národního týmu David Jiříček.Foto : Jan Beneš/Český hokej

Reklama