Hokejová dvacítka je v Kanadě, hráči nastoupili do karantény

Česká hokejová reprezentace do 20 let se přesunula do Kanady, kde ji na přelomu roku čeká juniorské mistrovství světa. K týmu se již připojili i zámořští krajánci, kteří neabsolvovali krátké soustředění v Klášterci nad Ohří. Oproti původním plánům se tak nestalo na letišti v Edmontonu, ale až na hotelu v Red Deer, kde výprava nyní absolvuje povinnou dvoudenní karanténu.

Foto: Profimedia.cz Trenér české dvacítky Karel MlejnekFoto : Profimedia.cz

Článek "Cesta české části výpravy trvala zhruba 24 hodin včetně přesunu autobusem na letiště v Mnichově a mezipřistání na Islandu kvůli dotankování," uvedl tiskový mluvčí týmu Ondřej Kalát. Osmnáct hráčů plus 12 členů výpravy odletělo speciálem z Německa ve středu, v Kanadě po přistání absolvovalo povinný třetí PCR test, další je čeká v průběhu karanténě na hotelu. "Hráči ze zámoří se nakonec na hotel přesunuli individuálně. I oni musí dva dny strávit na hotelových pokojích a čekat na výsledky PCR testů," doplnil Kalát. MS hokej U20 ANTOŠOVA BŘITVA: Kauza Malík? Pešána chápu, ale... To netaktické vyjádření si mohl odpustit! Juniorská reprezentace zažila podobný režim i před rokem, kdy v Edmontonu musela absolvovat čtyřdenní karanténu. I tentokrát trenéři plánují s hráči několik on-line porad, hokejisty čeká stejnou formou také trénink. "Máme to připravené, ale neřešili jsme, zda to vylepšovat. Bude záležet i na tom, jak budou vypadat pokoje na hotelu. Loni jsme byli v Edmontonu, letos budeme v Red Deeru. Trénink na pokoji bude jen ve čtvrtek odpoledne. Budeme chtít, aby se hráči po cestě vyspali. V pátek bychom měli mít společnou večeři a v sobotu jdeme na led," řekl kouč Karel Mlejnek před odletem do Kanady. Světový šampionát hráčů do 20 let začne 26. prosince, Česko se v základní skupině A v Edmontonu utká s Kanadou, Německem, Finskem a Rakouskem. Ještě předtím národní tým čekají v Red Deer přípravné zápasy proti USA a Švýcarsku, po tom druhém by měli Mlejnek s asistenty Pavlem Trnkou a Davidem Brukem oznámit konečnou nominaci. Aktuálně jsou v kádru tři hráči navíc.

Reklama