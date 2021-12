Jsem přesvědčený o tom, že letos máme jednu z nejlepších obran za poslední roky. Vezměte si Svozila, Jiříčka, Moravce, Ticháčka. Všechno to jsou kluci, kteří by se v Kanadě mohli ukázat v dobrém světle.

Český fanoušek ale vždycky víc sleduje brankáře. Je to zvláštní, ale je to tak. Už od dob Holečka se všichni daleko víc věnují gólmanům, takže asi nikomu neuniklo odmítnutí reprezentace v podání Nicka Malíka.

Najednou vidí světlo na konci tunelu. Proto rozumím jeho naprosto zřejmé touze soustředit se na klub. Aby tam prodloužil smlouvu, byl spokojený a konečně ukázal, co v něm je. Protože v posledních sezonách v Česku toho moc neodchytal a teď má obrovskou šanci prosadit se do seniorského hokeje. Juniorskou kapitolu už prostě za sebou uzavřel.

Co si ale Filip Pešán odpustit mohl, je jeho vyjádření: „Doufám, že toho Malík nebude v budoucnu litovat." Některé Pešánovy výroky jsou podle mě vyřčené v emocích, které sice na střídačce nedává najevo, uvnitř s ním ale hýbou. Chce dát najevo něco, co ale není úplně správné.

Tohle o Malíkově budoucnosti v reprezentaci od něj nebylo úplně taktické ani správné... Mám informace, že v Třinci a ve Frýdku byli s Malíkem strašně nespokojení - špatná docházka na tréninky, jednání, přístup... To by ale museli říct především v Třinci, proč se s ním nakonec rozloučili. Teď mu to ale ve Finsku sedlo a rozumím mu, že se mu nechce odjíždět z klubu, když má šanci za něj chytat.

Co vidím pro dvacítku jako velké plus, je brankář Jakub Málek ze Vsetína. Snad dostane šanci, protože jde o gólmana, který si to vychytal a věřím, že na MS by nám opravdu mohl pomoct. Neprošel reprezentační šestnáctkou ani osmnáctkou, ale ve Vsetíně je na něj spoleh, má dobrá čísla a všechno si vyrval od píky. Takoví brankáři by šanci dostat měli a sám jsem zvědavý, jestli ji dostane a jak se s ní popasuje.