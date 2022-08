Jiříček se po karanténě připojí v neděli k hokejové dvacítce před MS

Obránce David Jiříček se po karanténě připojí k hokejové reprezentaci do 20 let v Edmontonu v neděli, dva dny před prvním zápasem na mistrovství světa. Osmnáctiletý bek, kterého si v letošním draftu NHL vybral jako nejlepšího Čecha na šestém místě Columbus, nemohl odletět s týmem do Kanady po pozitivním testu na covid-19.

Foto: Jan Beneš/Český hokej Obránce David Jiříček v reprezentačním dresu.Foto : Jan Beneš/Český hokej

Článek První utkání v základní skupině odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka v úterý proti Slovensku. Případný Jiříčkův start bude záležet na dohodě s trenéry. Rulík musel udělat ještě jednu změnu v obraně, neboť David Moravec je nemocný. Hráče Mladé Boleslavi nahradil František Němec z Komety Brno. "David dostal bohužel angínu. Raději jsme ho nechali otestovat i na covid-19 a byl negativní, ale nebylo možné, aby pokračoval v přípravě na mistrovství světa juniorů," uvedl manažer reprezentace Otakar Černý v tiskové zprávě. Hráči i realizační tým absolvovali v dějišti ještě jeden test na covid-19, všichni s negativním výsledkem. Čeští junioři dnes od 21:00 SELČ odehrají přípravný duel proti Rakousku. Po úvodním zápase MS proti Slovákům budou jejich dalšími soupeři v základní skupině A Finsko, domácí Kanada a Lotyšsko.

