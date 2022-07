Omluvenky, zranění i pozdní příjezdy. Dvacítka začala přípravu na MS bez opor

Česká hokejová reprezentace do 20 let v Brně odstartovala přípravu na odložené mistrovství světa juniorů, které je na programu v Edmontonu od 9. do 20. srpna. Nový trenér Radim Rulík však počítá nepříjemné ztráty. Z reprezentace se omluvili brankáři Malík a Málek i obránce Krutil. Zdravotní komplikace v současnosti nedovolí trénovat útočníkovi Janu Myšákovi. A zatím chybí i pětice draftovaných hráčů.

Foto: Jan Beneš/Český hokej Trenér hokejové dvacítky Radim Rulík.Foto : Jan Beneš/Český hokej

Článek Fotogalerie +12 Jiříček, Kulich, Šapovaliv, Hamara a Špaček by však měli do moravské metropole dorazit v neděli. „Je škoda, že se nováčkovský kemp kryje se začátkem přípravy. Všechny kluby v NHL chtějí draftované hráče vidět, a tak jsme museli udělat kompromis," vysvětluje Rulík. Na šampionátu chtěl dát prostor hlavně ročníku 2002, pro který půjde o poslední juniorskou akci. Jenže mnozí tito hráči chybí. „Michael Krutil se chce zaměřit na přípravu ve Spartě. Mně přijde, že nachystat se na sezonu mistrovstvím světa je ideální. Hráči přijdou 20. srpna do klubů rozehraní," kroutil hlavou hlavní trenér. Foto: Jan Beneš/Český hokej Trenér brankářů české reprezentace do 20 let Ondřej Pavelec.Foto : Jan Beneš/Český hokej Ze srazu se omluvili i dvacetiletí gólmani Nick Malík a Jakub Málek. Oba čeká sezona ve Finsku, Málka dokonce premiérová. „Nechci je hodnotit, stejně to nezměním. Máme další dobré gólmany. Chci, aby reprezentovali hokejisté, kteří mají chuť a nadšení. A chtěli se pro tým rozkrájet. Ostatní mě nezajímají," komentoval Rulík. MS hokej U20 Hokejová dvacítka začne přípravu na MS bez Jiříčka či Kulicha Jak potvrdil i nový kouč brankářů Ondřej Pavelec, o šampionát se tak popere už známá čtveřice gólmanů. Papírovými favority na pozici jedničky a dvojky by měli být exkarlovarští Jan Bednář a Patrik Hamrla, kteří oba chytají v kanadské juniorské soutěži. Na kempu jsou ještě Daniel Král a Tomáš Suchánek. „Já si myslím, že jsme všichni čtyři na stejné startovací čáře. Kdo se chce na šampionát dostat, musí realizačnímu týmu dokázat, že Česko bude táhnout," řekl Bednář. Citelnou ztrátou je také absence produktivního forvarda Jana Myšáka, kapitána z prosincového i loňského mistrovství světa juniorů. „Honza doléčuje zranění, ale na šampionát chce odletět. Snad bude zdravotně fit a připojí se," doufá Rulík. Foto: Jan Beneš/Český hokej Český hokejový reprezentant do 20 let Stanislav Svozil.Foto : Jan Beneš/Český hokej V Brně se tak z původních 34 nominovaných zatím představilo jen 21. Zbylou třináctku doplnili náhradníci „Půlku lidí tady neznám," smál se Bednář. „Ale to ničemu nevadí. Na kemp jsem se těšil jako vždy," doplnil. Junioři po tréninku ve Sportcentru Lužánky zamíří příští týden do Finska, kde v přípravných zápasech dvakrát vyzvou domácí výběr i Švýcarsko. Do dějiště šampionátu v Edmontonu odletí poslední červencový den. „Je neobvyklé chystat se v létě na mistrovství světa. To jsem ještě nezažil," připustil Rulík. Kontinentální liga Všichni se bojí. Dělají, že nic nevidí. Zatčeného Fedotova se otevřeně v Rusku zastává spoluhráč

