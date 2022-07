Všichni se bojí. Dělají, že nic nevidí. Zatčeného Fedotova se otevřeně v Rusku zastává spoluhráč

View this post on Instagram

„Určitě mi teď budou všichni říkat, ať si hledím svého a dělám si svůj hokej. To je ale přesně to, co chtěl Fedot dělat - hrát svůj hokej. To bylo vše. Někdo někde ale rozhodl jinak. Je to precedent pro každého. Liga, hráčské odbory (pokud ještě nějaké jsou), svaz a my hráči bychom měli Váňovi alespoň pomoct, aby mohl nějak pokračovat v kariéře a dál reprezentovat naši zem," dodal s tím, že podobně zlověstná "sekera" visí i nad dalšími ruskými hráči i z NHL.