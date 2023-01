HOKEJ ONLINE: Čtvrtfinále začalo zostra. Češi přidávají další trefu!

Čeští hokejisté do 20 let dnes na mistrovství světa v Kanadě hrají ve čtvrtfinále se Švýcary. Do zápasu vstoupili v 19:30 SEČ jako vítězové základní skupiny A v Halifaxu, Švýcaři skončili v "béčku" v Monctonu čtvrtí, i když prohráli jen s Američany. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Čeští hokejisté si zatím na světovém šampionátu dvacítek počínají skvěleFoto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Článek Svěřenci kouče Radima Rulíka zahájili šampionát výhrou nad obhájci titulu Kanaďany 5:2, poté deklasovali 9:0 Rakousko, prohráli 2:3 v prodloužení se Švédy a osmi brankami zasypali Němce (8:1). Vedle jejich souboje se Švýcary se dnes ve čtvrtfinále utkají Kanaďané se Slováky, Američané s Němci a v severském derby Finové se Švédy. Čeští mladíci na minulém MS před čtyřmi měsíci zůstali těsně pod stupni vítězů, na medaili čekají od roku 2005. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu a Monctonu (Kanada) : Čtvrtfinále Česko - Švýcarsko 3:1 v 1. třetině Branky: 03. Kulich, 08. Marcel, 10. Hauser - 01. Robin Další dnešní čtvrtfinálové zápasy: Finsko - Švédsko 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) Branky a nahrávky: 4. O. Kapanen (Kemell, Koivunen), 45. Huuhtanen (Miettinen) - 17. L. Carlsson (Jansson, Bystedt), 57. L. Carlsson (Bystedt, Wagner), 59. Stjernborg. Rozhodčí: Hamilton (Kan.), Tscherrig (Švýc.) - Wyonzek (Kan.), Grillo (USA). Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 7263. 22:00 USA - Německo O udržení - 1. zápas: Lotyšsko - Rakousko 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) Branky a nahrávky: 17. Ločmelis (G. Ozolinš, M. Lavinš), 38. Veckaktinš (Ravinskis, Hodass), 49. Veckaktinš (Simanovičs), 52. Vilmanis (Veinbergs, Hodass), 59. Hodass (Fenenko) - 6. Auer (Scherzer, Sablattnig), 18. Rohrer (Scherzer, Auer). Rozhodčí: Salonen (Fin.), Schlittenhardt (USA) - Hautamäki (Fin.), Oliver (Kan.). Vyloučení: 3:3, navíc van Ee (Rak.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4879. MS hokej U20 Byl by hřích se boje o medaile bát. Dvacítka si na něj jen musí nastavit hlavu