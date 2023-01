HOKEJ ONLINE: Kanonáda! Češi ve čtvrtfinále demolují Švýcary

Čeští hokejisté do 20 let dnes na mistrovství světa v Kanadě hrají ve čtvrtfinále se Švýcary. Do zápasu vstoupili v 19:30 SEČ jako vítězové základní skupiny A v Halifaxu, Švýcaři skončili v "béčku" v Monctonu čtvrtí, i když prohráli jen s Američany. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český útočník Petr Hauser (vpravo) slaví se spoluhráči gól ve čtvrtfinále MS dvacítek proti Švýcarsku.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP