Rulík tuší těžkou zkoušku, ale chce dostat na hokejky dvacítky klid. Na Slováky hráči ladili i kulečníkem

Většina hokejistů, kteří se zasloužili o poslední českou medaili z MS do 20 let, už ukončila kariéru. Na vrcholné úrovni z bronzové sestavy hrají jen Krejčí, Frolík, P. Vrána, Červenka, Gulaši a Köhler. Jejich letošní následovníci tehdy v roce 2005 ještě ani nechodili do školky. V úterý začínající šampionát dvacítek v Edmontonu má ale poprvé v historii letní termín a zahrají si na něm i hokejisté přesahující věkový limit. Jde totiž o odložený turnaj, který se loni v prosinci zrušil kvůli šířící se covidové nákaze mezi týmy. „Dostáváme druhou šanci a chceme ji využít. Už se těšíme, že to vypukne a za sebe věřím, že obstojím jako lídr,“ říká kapitán Jan Myšák.

Foto: Jan Beneš/Český hokej Radim Rulík povede reprezentační dvacítku jako hlavní kouč na MSFoto : Jan Beneš/Český hokej

Článek Mladí reprezentanti začnou ve 20:00 h našeho času proti Slovákům, jimž ale chybějí všichni hráči, kteří byli při letošním draftu NHL vybráni hned v prvním kole (Slafkovský, Nemec i Mešár). „Co jsem poznal z videa, tak i bez nich mají výborně bruslící hráče a hodně dravé. První utkání bereme hodně vážně, Slovensko tady určitě není za žádného outsidera. Jde o to vletět do turnaje s chutí a patřičně nastavenou myslí," tvrdí kouč Radim Rulík. Za Česko hned do prvního zápasu nastoupí i obránce David Jiříček, jenž se objevil v Kanadě až později kvůli pozitivnímu testu na covid před odletem a následné karanténě. „Pro mě je toto mistrovství největší motivaci. Nikdy jsem se snad na žádný turnaj tolik netěšil. Zodpovědnost za tým pro mě bude větší než minulé roky a doufám, že se s tím dobře vypořádám," míní hráč draftovaný Columbusem. Foto: Jan Beneš/Český hokej S reprezentační hokejovou dvacítkou už je i obránce David Jiříček.Foto : Jan Beneš/Český hokej Česká dvacítka ale na MS třikrát za sebou skončila po vyřazení ve čtvrtfinále sedmá, možná i proto teď mluví trenér opatrně. „Cílem pro šampionát je vejít se mezi čtyři postupující ze skupiny. Dál bych to vůbec nerozváděl a o medaili vůbec nemluvme," tvrdí Rulík, jenž ale kádru oproti prosincovému výběru svého předchůdce Karla Mlejnka z více než poloviny obměnil. Čeští junioři se připravují na úterní start MSJ a volnější nedělní den využili k nejrůznějším aktivitám. 🇨🇿🙌🏻 #U20CZE #narodnitym #jakolev #WorldJuniors pic.twitter.com/wTtS8o2ykp — Bronzový nároďák (@narodnitym) August 8, 2022 Účast na MS si tak zopakuje jen 12 hokejistů, z nichž hraniční ročník narození 2002 jsou pouze brankář Bednář a útočníci Myšák, Ivan, Urban a Gut. „Pro nás pět je to rozlučka s touto věkovou kategorií. O to větší máme touhu, aby to dobře dopadlo. V každém zápase chceme mít dobrý pohyb, udržet rychlé nohy, poctivě jezdit a hrát společně v pěti," uvažuje Myšák. Rulík si uvědomuje, do jak těžké zkoušky mužstvo vede. „Na rozdíl od těch nejsilnějších soupeřů my tady bohužel nemáme osmdesát procent hráčů, kteří celou sezonu hrají dospělý hokej. Těžko si pak můžeme myslet, že jim budeme rovnocenně konkurovat, když chybí určité dovednosti a hokejovou vybroušenost," přemítá kouč české dvacítky. Foto: Jan Beneš/Český hokej Trenér hokejové dvacítky Radim Rulík.Foto : Jan Beneš/Český hokej „Pro změnu situace u nás potřebujeme obecně zlepšit tréninkový proces. Zatím se tomu handicapem musíme snažit čelit tak, že chceme hrát týmově a přísně do systému. Budu rád, když to kluci zvládnou odjezdit. Vědí, co mají dělat a nechci, aby létali v oblacích ani měli hlavy dole," tvrdí Rulík, jenž chce mít na MS jasně určenou gólmanskou jedničku (zřejmě Bednář) a je připraven točit šest obránců a čtyři útoky. „Budeme se snažit hrát obětavě, hodně do těla. Každopádně chci mít při zápasech svlečeného jednoho beka i jednoho útočníka navíc," uvažuje trenér. Pro hráče je příjemné, že v dějišti MS už nejsou striktní proticovidová opatření. „Byli jsme si zahrát společně kulečník, neděli jsme si zpestřili i venkovním fotbálkem. Chodí se taky ven na procházky, počasí tomu nahrává a pár kluků se dokonce zajelo podívat do nedalekého Red Deeru na osmnáctku při Hlinka Gretzky Cupu," prozrazuje Myšák. „K celému mužstvu máme důvěru a libí se mi, že to kluci berou hodně zodpovědně. O dalším naladění budou rozhodovat výsledky i předvedená hra. Potřebujeme dostat klid na hokejky, aby nám neutíkaly puky," míní Rulík. Česká dvacítka se naladila na mistrovství světa juniorů výhrou nad Rakouskem ✔️ #U20CZE #narodnitym #jakolev 📲 Reportáž zde: https://t.co/CWs2s22SAG pic.twitter.com/JEzXpM4w43 — Bronzový nároďák (@narodnitym) August 6, 2022 „Sezona nám začíná světovým šampionátem, což je trochu zvláštní, ale myslím, že hlavu na to máme nastavenou. Je tu vyloženě mladé mužstvo, většinu z nás čeká další šampionát dvacítek hned v prosinci v Halifaxu. Věřím, že budeme mít hodně energie. Nesmíme dělat hloupé fauly, je třeba hrát koncentrovaně a snažit se eliminovat chyby," uvažuje obránce Stanislav Svozil. MS hokej U20 Mistrovství světa v hokeji do 20 let 2022: Jaký je program českých juniorů?

