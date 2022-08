Poprvé se Kanaďané prosadili v 7. minutě, kdy po spolupráci s McTavishem otevřel skóre Connor Bedard. V první třetině se prosadili ještě Will Cuylle, Brennan Othmann a Olen Zellweger. Od druhé části nahradil ve slovenském brankovišti Šimona Latkóczyho Tomáš Boľo, jehož po 62 sekundách překonal v přesilové hře Logan Stankoven.

V duelu USA se Švýcarskem se čekalo na první branku do 26. minuty, kdy obhájce titulu dostal v početní výhodě do vedení Carter Mazur. V čase 28:25 sice vyrovnal Joel Henry, ale Američané do konce druhé třetiny díky gólům Brocka Fabera, opět Mazura, Landona Slaggerta a Matthewa Coronata získali náskok už 5:1. Po 117 sekundách závěrečného dějství využil přesilovku Thomas Bordeleau a v 55. minutě dovršil výsledek Riley Duran.