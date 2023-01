Každá lajna je nebezpečná, pochvaluje si Szturc. Ale ještě jsme nic nedokázali

Tak to byla jízda. Čeští hokejisté do 20 let pokračují na mistrovství světa ve skvělých výkonech, ale hlavou v oblacích rozhodně nelétají. I po čtvrtfinálovém vítězství 9:1 prohlásil útočník Gabriel Szturc v rozhovoru pro hokej.cz skromně: „Ještě jsme nic nedokázali.“ Postup mezi nejlepší čtyřku mladíkům jistě nestačí, chtějí medaili.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Gabriel Szturc (vlevo) slaví s Jiřím Ticháčkem gól do sítě Švýcarska.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP