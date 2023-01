Česká dvacítka vstoupila do utkání aktivně a na příležitosti soupeře dokázala reagovat dobrými protiakcemi. „Nehráli jsme špatně a vytvořili si pár vyložených šancí, soupeře ale zachránila horní tyčka. Kdybychom šli do vedení, Kanada by určitě znejistěla," mínil Rulík.