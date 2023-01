Nejlepší český kanonýr prožil opravdu zvláštní večer. Nejprve z dorážky nastartoval vzepětí, v prodloužení však právě Kulichovi utekl kotouč a soupeř z brejku rozhodl. Bezprostředně po zápase skrýval v dlaních slzy, ale se stříbrnou medailí na krku pár desítek minut po utkání už mu došlo, co s reprezentací dokázal. „Od začátku jsme věřili, že dojdeme daleko. Hráli jsme jako jeden člověk. Jsem na tým hrdý," říkal autor sedmi branek na turnaji.

Díky skvělé poslední třetině tahle slova musí přijmout i přes porážku opravdu každý hokejový fanoušek. Češi proti skvěle hrající Kanadě vydřeli srovnání z 0:2. „O druhé přestávce jsme si řekli, že nás takhle společně čeká už jen poslední třetina. A že necháme na ledě všechno. Každý z nás. Vyždímali jsme se do posledních sil a stálo to za to," popisoval Kulich.