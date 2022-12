Rakousko - Česko 0:9 Kulich hattrickem velel kanonádě. Dvacítka v Halifaxu devíti góly rozstřílela Rakušany

Minuta Min. Tým Hráč Akce 4. Brabenec 0 : 1 17. Kulich 0 : 2 19. Hauser 0 : 3 22. Szturc 0 : 4 23. Čech 0 : 5 29. Kulich 0 : 6 31. Szturc 0 : 7 41. Kulich 0 : 8 55. Špaček 0 : 9 Záznam online reportáže

Pohodová výhra 9:0 nad Rakouskem už zajistila českým hokejistům na MS do 20 let v Halifaxu jistotu postupu do čtvrtfinále, když vedle výsledku potěšil i další dobrý výkon mladíků. Zaskvěl se Jiří Kulich hattrickem, brankáři Tomáši Suchánkovi stačilo pro čisté konto krýt osm střel, navíc si zapsal asistenci u dvou gólů.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český útočník Jiří Kulich (třetí zprava) slaví se spoluhráči gól, který vstřelil Rakousku na MS hráčů do 20 let.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Článek Fotogalerie Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český reprezentant Petr Hauser (vpravo) a Adam Měchura slaví gól v utkání proti Rakousku na MS hráčů do 20 let.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Brankář české hokejové dvacítky Tomáš Suchánek moc práce v utkání s Rakouskem na MS neměl, připsal si dokonce body za asistence.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Rakouský hokejista Ian Scherzer (vlevo) se snaží prosadit přes Jiřího Ticháčka v utkání MS hráčů do 20 let.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Radost českých hokejistů na MS hráčů do 20 let. Češi porazili Rakousko vysoko 9:0.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP Češi nezměnili úspěšnou sestavu z premiérového duelu s domácí Kanadou a dosáhli svého nejvýraznějšího vítězství na šampionátu za poslední čtvrtstoletí. Naopak Rakušané dostali po úvodním debaklu 0:11 od Švédů další nakládačku, aniž se zmohli alespoň na čestný úspěch. Už ve 4. minutě v přesilovce Svozil našel přihrávkou Jakuba Brabence, který si sjel do pravého kruhu, odkud propálil Sichera mezi betony. „Měli jsme skvělý vstup do zápasu a důležité bylo pokračovat v nastoleném trendu," řekl pro ČT autor úvodního gólu, jenž měl se sedmdesátiprocentní úspěšností i výtečnou bilanci na vhazování. MS hokej U20 Hokejisté Švédska vyhráli i druhý zápas na MS dvacítek, Slováci začali porážkou Rakušané se dostali k první střele na branku až v 9. minutě při přesilovce, šlo ale pouze o sporadické ohrožení Suchánkovy svatyně. Hrálo se podle českých not a když se mladým reprezentantům pak podařilo na delší čas soupeře uzamknout v pásmu a rozebrat mu obranu, Kulichova přesná rána přinesla zvýšení českého náskoku. Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Brankář české hokejové dvacítky Tomáš Suchánek moc práce v utkání s Rakouskem na MS neměl, připsal si dokonce body za asistence.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP O dvě minuty později Měchura vyslal do brejku Šapovaliva, jehož bekhendové zakončení sice zastavila tyčka, ale z druhé vlny dojíždějící Hauser pohotově dloubnul odražený puk za brankovou čáru. Z druhé třetiny uplynulo pouhých 65 vteřin, když na 4:0 zvýšil Szturc. O minutu později se prosadil z dorážky Marcel, ale sudí gól odvolali po rakouské coach challenge, která úspěšně namítala nedovolené bránění brankáři. Vzápětí ale Čech od modré čáry propálil vše, co mu stálo v cestě. Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český reprezentant Petr Hauser (vpravo) a Adam Měchura slaví gól v utkání proti Rakousku na MS hráčů do 20 let.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP Dvacítka měl jasně navrch výborným bruslením, téměř nepůjčovala Rakušanům puk. Hrálo se prakticky na jednu branku, což dokládal i poměr střel 24:3 v polovině utkání. Mezitím stihli Kulich i Szturc přidat své druhé trefy v zápase. „Každý gól zvedá sebevědomí, ale záleželo nám i na nule pro brankáře. Nevymýšleli jsme na ledě blbosti, ale všichni se snažili hrát maximálně soustředěně," říkal do televizní kamery Gabriel Szturc. Osm sekund ze třetího dějství stačilo, aby Kulich úžasným blafákem završil svůj hattrick. Další velké šance českých mladíků, včetně řady brejků ještě zůstaly nevyužity. Skóre na konečných 9:0 upravila Špačkova dělovka a jasný průběh duelu dokládá i výrazná česká střelecká převaha (46:8). Kapitán Svozil zapsal celkem čtyři gólové asistence, možnost Ryšavého na dvoucifernou výhru v předposlední minutě zastavila tyčka.. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A (Halifax): Rakousko - Česko 0:9 (0:3, 0:4, 0:2) Branky a asistence: 5. Brabenec (Svozil, Suchánek), 17. Kulich (D. Špaček, Svozil), 19. Hauser (Šapovaliv, Měchura), 22. Szturc (D. Moravec, Svozil), 23. A. Čech (Šalé, Ticháček), 29. Kulich (Šalé, Marcel), 31. Szturc (Chmelař, Suchánek), 41. Kulich (Šapovaliv, D. Jiříček), 55. D. Špaček (Svozil, Šapovaliv). Rozhodčí Harnebring (Švéd.), Yerkovich (USA) – Knox (Kan.), Waleski (USA), vyloučení 4:4, využití 0:2, 7105 diváků. Rakousko: Sicher – Reinbacher, Sablattnig, Tialler, Söllinger, Hörl, Summer, Lindner – Tschurnig, Rohrer, Scherzer – van Ee, Dobnig, Klassek – Erne, Auer, Engelhart – Stiegler, Geifes, Cernik – Linton. Česko: Suchánek – Ticháček, D. Jiříček, D. Špaček, Svozil, D. Moravec, Hamara, A. Čech – Kulich, Šapovaliv, Šalé – Szturc, Brabenec, Chmelař – Kos, Menšík, Ryšavý – Měchura, Marcel, Hauser. Německo - Švédsko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Branka a nahrávka: 20. Engström (Bystedt). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Hronský (SR) - Laguzov (Něm.), Persson (Švéd.). Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 7632. Skupina B (Moncton): Finsko - Slovensko 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) Branky a nahrávky: 9. Päivärinta (Suomi, Ervasti), 24. Kemell (Koivunen, Salin), 28. Kapanen (Kemell), 34. Nyman (Vilén, Kapanen), 46. Lambert (Ervasti) - 20. Repčík (Dvorský, Štrbák), 44. Repčík (Štrbák, Čiernik). Rozhodčí: Schlittenhardt (USA), Šindel - Klouček (oba ČR), Grillo (USA). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:2. Diváci: 4617. Švýcarsko - Lotyšsko 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 9. Robin (Zanetti), 59. Dionicio (Biasca, Bichsel), rozhodující nájezd Reichle - 14. Ločmelis (Ozolinš, Kazaks), 38. Dukurs (Ozolinš, Lavinš). Rozhodčí: Menniti (Kan.), Salonen - Hautamaki (oba Fin.), Oliver (Kan.). Vyloučení: 4:3, navíc Ramel (Švýc.) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 3817. Aktuální tabulka skupiny A 1. Česko 2 2 0/0 0 14:2 6 2. Švédsko 2 2 0/0 0 12:0 6 3. Německo 1 0 0/0 1 0:1 0 4. Kanada 1 0 0/0 1 2:5 0 5. Rakousko 2 0 0/0 2 0:20 0 MS hokej U20 MS v hokeji U20: Kompletní program, výsledky i kdy hrají Češi

Reklama