Český výběr by měl těžit ze zkušeností ze srpnového šampionátu, na němž skončil čtvrtý, značná část kádru zůstala pohromadě. „Ale sám Radim Rulík jako trenér říká, že to může být výhoda i nevýhoda," připomíná šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz.

„Výhoda to může být, pokud si hráči tu zkušenost přenesou, ale nebudou na ni spoléhat. Nevýhodou se to stane, pokud se budou myslet tak, že ono nám to šlo v létě, tak nám to půjde i v zimě," míní Kézr.