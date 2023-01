Švýcaři si mysleli, že nás zmáknou, usmál se Rulík a vyzdvihl mentální sílu českých mladíků

Byl to začátek jako z hororového filmu. Přestože se čeští hokejisté do dvaceti let před čtvrtfinále MS speciálně připravovali na smrtící švýcarské protiútoky, hned po tom prvním už ve 22. vteřině prohrávali. Moment, který by zamával s leckterým zkušeným mančaftem, ne tak ale se svěřenci trenéra Radima Rulíka. Ještě do desáté minuty třemi góly skóre otočili, nebohého protivníka drtili i ve zbytku zápasu a suverénním triumfem 9:1 jen potvrdili, v jak obrovské pohodě se v Halifaxu nacházejí.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Čeští hokejisté slaví třetí trefu do švýcarské sítě ve čtvrtfinále MS dvacítek.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP

