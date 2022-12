„Jsme v intenzivním kontaktu s generálními manažery obou týmů NHL. Máme předběžný souhlas, že by měli David i Jirka náš tým posílit. Stoprocentně ale vše budeme moct potvrdit, až budou oba na místě. Jirka Kulich by se ale měl připojit už 18. prosince v Kanadě, u Davida zatím nevíme a budeme to řešit po příletu do zámoří," říká generální manažer reprezentace Otakar Černý.

Evropská část týmu se schází během pondělí v Praze, odkud se v úterý autobusem vydá do Mnichova a následně se letecky přesune do Montrealu. Usídlí se v městě Bridgewater, které je zhruba hodinu od Halifaxu (tam sehraje základní skupinu MSJ) a až do 22. prosince tu bude mít přípravný kemp. Během něj odehraje také dvě přátelská utkání proti Lotyšsku (20. prosince) a Švýcarsku (22. prosince), přičemž 27. prosince po půlnoci českého času vstoupí do šampionátu duelem proti domácí Kanadě.

Momentálně je v nominaci 24 hráčů a tři brankáři, přičemž na soupisku šampionátu může být zapsáno pouze 20 hráčů do pole a tři gólmani. „Máme určitou rezervu, protože v přípravných zápasech i trénincích se může stát cokoliv a dostat pak do Kanady hráče z Evropy je komplikovanější," vysvětluje kouč Radim Rulík.

Hned 19 hráčů ale má předchozí zkušenost z mistrovství světa – ať už z toho, které loni zůstalo nedohrané kvůli rozšíření covidové nákazy či z jeho srpnové náhrady, na níž skončil tým čtvrtý. „Může to být výhoda i nevýhoda. Pokud budou hráči hladoví, že chtějí víc, tak to může být výhoda. Pokud budou ale uspokojení, tak to naopak bude problém. Zkušenost s velkým turnajem je dobrá, ale jde o to ji také zužitkovat," říká Rulík. „V srpnu byli hráči nerozehraní, teď to bude jiné."

Realizačnímu týmu bude podobně jako v srpnu přímo v Kanadě vypomáhat také kouč seniorské reprezentace Kari Jalonen. Sám se nabídl a Rulík i jeho kolegové to uvítali. „Měli jsme s ním výbornou zkušenost. Sleduje různé aspekty hry a v srpnu nám po každém utkání předával řadu poznatků. Tentokrát to bude už po jednotlivých třetinách," říká Rulík, přičemž spolupráce se může během turnaje ještě rozšířit.