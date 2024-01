Velké letiště, říká Augusta po přesunu do nové arény. Maštalířského čeká životní zápas

Druhá vynucená změna. Po Adamu Jiříčkovi dohrál na mistrovství světa hokejistů do 20 let i útočník Robin Sapoušek, který proti Švýcarsku utrpěl zranění levého ramene. A tak byl na českou soupisku místo něj dopsán náhradník Matěj Maštalířský, kterého hned čeká nejdůležitější duel šampionátu ve čtvrtfinále proti Kanadě. „Bude to životní zápas,“ uvědomuje si.

Foto: Profimedia.cz Trenér české hokejové reprezentace do 20 let Patrik Augusta

Článek Göteborg (od našeho zpravodaje) - Celé mistrovství poctivě trénoval s týmem a čekal na šanci v případě, že se někdo z útočníků zraní. „Jsem připravený na cokoliv, co po mně budou trenéři chtít. Bude těžké takhle naskočit do turnaje, ale nechám na ledě všechno,“ přislíbil litvínovský útočník. „Na tuhle zkušenost se těším, ale samozřejmě je mi líto Robina. Snad se brzo uzdraví,“ popřál svému parťákovi. Maštalířský naskočí do čtvrté formace, odkud se do druhého útoku k Šalému a Melovskému přesune Sebastián Redlich. Třináctým útočníkem by měl být Jakub Hujer. „Možností moc nebylo. Nechtěli jsme rozkopávat všechny lajny,“ vysvětloval trenér Patrik Augusta. „Sapouškovo zranění je komplikace, patřil k našim nejlepším hráčům. Bude nám chybět, ale věřím, že vstanou noví bojovníci,“ pokračoval kouč. Nice guy Vondry! 🥹❤️



Kuba Vondraš udělal mladému fanouškovi národního týmu velkou radost! 🎁#ceskyhokej #narodnitym #worldjuniors pic.twitter.com/b0gWJNtpot — Český hokej (@czehockey) January 1, 2024 Národní tým se na Nový rok přesunul z menší haly Frölundaborg do moderní arény Scandinavium, kde v úterý od 14:30 odehraje čtvrtfinále s Kanadou. „Nebyl žádný problém. Realizační tým odvedl skvělou práci, jen jsme se převlékli a šli na led,“ pochvaloval si Augusta po prvním tréninku v hale s kapacitou pro 12 000 diváků. Kluziště je zde ještě o něco širší. „Fakt velké letiště,“ souhlasil Augusta. „A od mantinelů jsou trochu jiné odrazy, i plexiskla jsou měkčí. Ale věřím, že tohle nás neovlivní,“ podotkl obránce Matěj Prčík. Celý tým už se snaží naladit na nejdůležitější zápas celého mistrovství. „Cítím mix lehké nervozity, ale zároveň se všichni těšíme. Padla na nás Kanada, co může být většího,“ usmál se Augusta. MS hokej U20 Švédové po porážce zuří. Tohle se nedělá, spílají finskému hrdinovi