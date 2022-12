Švédsko - Česko 3:2 Znovu skvělý výkon. Proti Švédsku ale dvacítka padla v prodloužení

Hokejová reprezentace znovu na světovém šampionátu hráčů do 20 let podala vynikající výkon, byť tentokrát to stačilo jen na bod. Ve svém třetím duelu na turnaji prohrála se Švédskem 2:3 po prodloužení, nicméně pořád může ovládnout skupinu a zajistit si přijatelnějšího soka pro čtvrtfinále. Na koho v klíčovém mači narazí, ale bude jasné až po odehrání základních skupin, přičemž Češi tu svou zakončí zápasem proti Německu, který hrají na Silvestra od 19.30.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český hokejista Jakub Brabenec (uprostřed) v obležení švédských hokejistů Noaha Ostlunda (vlevo) a a Liama Ohgrena.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Článek Fotogalerie +2 Češi začali svižně. Už ve třetí minutě Svozil od zadního mantinelu našel před brankou čekajícího Měchuru, jehož ránu Lindbom kryl. O pět minut později znovu Svozil obdobně od mantinelu vybídl Brabence, jenž však ve výtečné pozici netrefil puk dostatečně silně. V polovině třetiny zahrozili i Švédové – Östlund se dostal až těsně před gólmana Suchánka, který však zůstal neprostupnou zdí. Češi byli dál aktivnější i nebezpečnější. Skvěle bránili střední pásmo, byli připraveni na švédskou kombinaci a soupeř se tak jen ztěžka – a povětšinou individuálně – dostával do útočné třetiny. Čeští beci naopak opět výtečně zakládali akce, nicméně Lindbom zůstával bezchybný. Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Švédský brankář Carl Lindbom se chystá ukrýt puk v lapačce během utkání MS dvacítek s Českem. Jeho spoluhráči Victor Sjoholm a Elias Pettersson brání v dorážce českému útočníkovi Petru Hauserovi.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP Góly tak přišly až ve druhém dějství. Ve 24. minutě se Hauser skvěle protáhl podél mantinelu do útočného pásma, přebruslil švédské beky a pak jen popostrčil puk na najíždějícího Jiříčka, jenž se stal už šestým českým bekem s gólem na šampionátu. V prodloužení jsme byli centimetry od výhry, z protiakce ale nakonec udeřil soupeř. Čeští mladíci po srdnatém výkonu zapisují do tabulky bod. #U20CZE #WorldJuniors #SWECZE 3:2 #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/IBCYF1NxGn — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 29, 2022 Při oslavě branky však zbytečně Aleš Čech fauloval soka, a byť oslabení jeho parťáci přečkali, tak chvíli po jeho návratu z trestné namazal Hamara Wagnerovi, jenž vyrovnal. A za minutu a půl bylo ještě hůř – Jansson nahazoval od modré, avšak Suchánkovi zrovna v ten moment zakryla výhled dvojice hráčů a puk zaplul až do branky. Švédové najednou napadali českou rozehrávku, dostávali obránce pod tlak. Nicméně Češi se celkem záhy z direktu oklepali, což jen dokresluje jejich herní i psychickou vyspělost, kterou na turnaji prokazují. Také do třetí třetiny vlétli s chutí, měli několik výtečný šancí a třeba taková Jiříčkova dělovka od modré málem proděravěla Lindbomovu lapačku, avšak právě vynikající švédský gólman byl důvodem, že dlouho zůstalo jen u jediné české branky. V 54. minutě už radostí zvedal ruce Hauser, avšak puk z brankové čáry Švédi vyhodili. Ovšem o pár desítek vteřin později si dopředu najel obránce Ticháček, přesnou ranou srovnal a poslal duel do prodloužení. Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český hokejista Stanislav Svozil (vlevo) se chystá ohrozit švédského gólmana Carla Lindboma v utkání na mistrovství světa dvacítek.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP V něm mohl rozhodnout Jiříček, ale nakonec rozdílový gól dal Švéd Jansson. Pokud ale na Silvestra uhrají Češi o dva body víc než Švédsko proti Kanadě, vyhrají skupinu a nebudou se muset stěhovat z Halifaxu. Mistrovství světa hokejistů do 20 let: Skupina A (Halifax): Švédsko - Česko 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0) Branky a nahrávky: 26. Wagner, 27. Jansson (O. Pettersson, Robertsson), 62. Jansson (Lekkerimäki, Östlund) - 24. Jiříček (Hauser, Měchura), 55. Ticháček (Šapovaliv, Jiříček). Rozhodčí: Menniti (Kan.), Schlittenhardt (USA) - Hautamaki (Fin.), Klouček (ČR). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 9140 Švédsko: Lindbom - Sjöholm, Engström, Sandin-Pellikka, Odelius, Jansson, E. Pettersson - Rosén, Bystedt, Carlsson - Lysell, Östlund, Öhgren - Lekkerimäki, Wagner, Stjernborg - O. Pettersson, Oscarson, Robertsson - Strömgren. Trenér: Magnus Havelid. Česko: Suchánek - Ticháček, Jiříček, Svozil, Špaček, Hamara, Moravec, Čech - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, Szturc - Ryšavý, Menšík, Kos - Hauser, Marcel, Měchura - Sapoušek. Trenér: Radim Rulík. Skupina B (Moncton): Lotyšsko - Finsko 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Branky a nahrávky: 5. Nyman (Malinen, Salin), 30. Huuhtanen (Nyman, Salin), 58. K. Kapanen (Päivärinta). Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Hamilton - Wyonzek (oba Kan.), Goncalves (Fr.). Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 4081. 22:00 USA - Švýcarsko. Tabulka skupiny A: 1. Švédsko 3 2 1 0 0 15:2 8 2. Česko 3 2 0 1 0 16:5 7 3. Kanada 2 1 0 0 1 13:7 3 4. Německo 2 0 0 0 2 2:12 0 5. Rakousko 2 0 0 0 2 0:20 0 Tabulka skupiny B: 1. Finsko 3 2 0 1 0 10:5 7 2. Švýcarsko 2 0 2 0 0 6:4 4 3. Slovensko 2 1 0 0 1 8:8 3 4. USA 2 1 0 0 1 8:8 3 5. Lotyšsko 3 0 0 1 2 4:11 1 MS hokej U20 MS v hokeji U20: Kompletní program, výsledky i kdy hrají Češi

