Už jsme opravdu jak blázni, lamentoval Lakatoš po další prohře. Odejde Mueller?

Přitom jste nepodali špatný výkon, souhlasíte?

Zápas se mi těžko hodnotí, ale neříkám, že jsme hráli špatně, klobouk dolů. Hráli jsme, ale vždy nám něco chybí. Teď za mě slušný, dobrý, bojovný zápas. Nelepilo to ani jednomu týmu. Jen domácí byli o ten gól šťastnější.

Je to těžké na psychiku?

Je to složité. Asi to bude znít jako klišé, ale pořád je před námi spousta práce, spousta zápasů a pořád se můžeme odpíchnout ode dna a hrát o postupové příčky a o play off. Je to jen o nás. Musíme vyhrát třeba 1:0 gólem po takových odrazech jako dnes. Třikrát se puk někoho dotkne a dáte gól z ničeho nic. Takhle to potřebujeme zlomit.

Jak v této situaci funguje kabina?

Je to těžké, zase je to pro nás nová situace. Minulý rok jsme sezonou proklouzli a teď zažíváme těžké časy. V kabině je dvacet dva frajerů, musíme pomoct jeden druhému a věřit v dobré zítřky. Pro všechny je frustrující pořád prohrávat, ale to neznamená, že by kabina nefungovala. Věřím v to, že všichni chceme dělat svou práci na maximum. Nevím, k čemu to přirovnat, ale mojí ženě se někdy třeba taky nepovede deset palačinek z deseti… Vždy se něco nepodaří, jde je o to, abychom se z toho oklepali.

Mluví se o odchodu Petera Muellera. Řešíte to s ním?

Tohle není otázka na mě, to je na Peta, jestli chce trejd. Co s tím můžu jako kapitán dělat? Můžu mu jen popřát hodně štěstí do další kariéry a poděkovat za to, co pro klub odvedl. Nic víc k tomu říct nemůžu.

Odejde tedy?

Nemám tušení. Jestli se to stane, budu mu samozřejmě přát jen to nejlepší, ale všichni doufáme, že se to nestane. Ale nejsem nikdo z vedení, do toho nevidím.

V Liberci jste odehrál pět sezon, pořád jde pro vás o speciální zápas proti němu?