HOKEJ ONLINE: Kladno si proti Ocelářům bere vedení zpět! Dynamo hraje v Boleslavi, Sparta vyzve Litvínov

Sparta se vrací domů po delší době. Během čtyřzápasové série venku nastřádali Pražané deset bodů. „Určitě jsme spokojení. Obzvlášť, když jsou to body z venku. Teď nás čekají přípravy na úterní utkání. O2 arena má být skoro vyprodaná. Litvínov navíc hraje dobře, o to lépe se musíme připravit,“ zdůraznil útočník Radek Mužík.

Litvínov vyhrál první vzájemný souboj v sezoně před svými diváky 4:2, jenže to bylo během jedenáctizápasové vítězné série. Od jejího skončení to Severočechům trochu skřípe. Z dalších 10 zápasů vyhráli čtyřikrát a v šesti zbývajících vyšli bodově naprázdno. V neděli v Českých Budějovicích (0:1) navíc svěřenci kouče Karla Mlejnka již potřetí za posledních pět utkání neskórovali.

Obhájce titulu Třinec vyskočil po sérii 14 utkání s bodovým ziskem, která navíc zahrnuje 11 výher, už na třetí místo. Oceláři si ho v duelu s Kladnem mohou přinejmenším upevnit. Ještě další čtyři zápasy sehrají doma. „Na to se ale nedíváme. Důležitý je každý zápas a kvůli Lize mistrů jsme měli program hodně nahuštěný. Domácí série je pro nás však dobrá alespoň v tom, že nemusíme nikam cestovat,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Vladimír Országh.

Mladá Boleslav už není poslední, ale před Kladnem je pouze díky lepšímu skóre. V úterý se Bruslaři pokusí zaskočit Pardubice, jejichž B-tým ještě nedávno vedl současný šéf střídačky Středočechů Richard Král. „Nejdůležitější je jít krok po kroku, vylepšovat svou pozici a sbírat body. Je to - jak se říká - kostička ke kostičce, aby z toho pak něco vzniklo,“ prohlásil obránce Filip Pavlík.

Hokejisté hradeckého Mountfieldu měli v neděli hned sedm menších trestů. V oslabení třikrát inkasovali. „Musíme se z toho ponaučit, stojí nás to zápasy,“ uvedl pro klubový web útočník Radovan Pavlík. Proti Olomouci chce tým napravit neúspěch z bitvy proti největšímu rivalovi. „Všechny nás to štve, nejen mě jako Hradečáka, protože si uvědomujeme, co derby znamená,“ dodal Pavlík.